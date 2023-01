Live

Economic Survey 2023 Live Updates: मौजूदा वित्त वर्ष में 6.8% रहेगी महंगाई दर, जीडीपी ग्रोथ रेट FY24 में 6-6.8% और FY23 में 7% रहने का अनुमान

Budget Economic Survey 2023-24 LIVE News: केंद्र सरकार का बजट पेश होने से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद के पटल पर रख दिया है.

Economic Survey of India 2023 Live : बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर रखती हैं, जबकि चीफ इकनॉमिक एडवाइजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वेक्षण की मुख्य बातों की जानकारी देते हैं.