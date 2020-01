Economic Survey 2020: रेलवे में सफर करने वाले मुसाफिरों की संख्या 1.85% बढ़ी, माल ढुलाई में भी इजाफा

Economic Survey 2020: आर्थिक समीक्षा के मुताबिक वर्ष 2018-19 के दौरान रेल यात्रियों की संख्या में 1.85 फीसदी और माल ढुलाई में 5.34 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा को सदन के पटल पर रखा. वह शनिवार को अगले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश करेंगी. समीक्षा के मुताबिक 2018-19 के दौरान भारतीय रेलवे ने 120 करोड़ टन माल ढुलाई की और 840 करोड़ मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया. इसके साथ ही भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी यात्री वाहक और चौथी सबसे बड़ी मालवाहक है.

समीक्षा में कहा गया है कि 2018-19 के दौरान रेलवे ने 12,215 लाख टन माल ढुलाई की, जबकि 2017-18 के दौरान ये आंकड़ा 11,596 लाख टन था. इस तरह इसमें 5.34 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. समीक्षा में कहा गया है कि मुसाफिरों की संख्या 2018-19 में 84,390 लाख रही, जो 2017-18 में 82,858 थी. इस तरह इसमें पिछले साल के मुकाबले 1.85 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसमें कहा गया कि रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा थी और दुर्घटना रोकने के लिए लगातार उपाए किए गए और मुसाफिरों की सुरक्षा को बढ़ाया गया.

इन उपायों के चलते 2018-19 के दौरान उल्लेखनीय रूप से रेल दुर्घटनाओं की संख्या 73 से घटकर 59 रह गई. अप्रैल-अक्टूबर 2019 के दौरान 41 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुईं. इसके अलावा रेलवे स्टेशनों की साफ-सफाई पर भी खासतौर से ध्यान दिया गया. इस रेल डिब्बों में 2.26 लाख बायो शौचालय लगाए गए, 215 स्टेशनों को बोतल नष्ट करने की मशीनें दी गईं और साफ-सफाई के लिए 642 करोड़ रुपये दिए गए.

समीक्षा के मुताबिक 75 रेलवे स्टेशनों को ईएमएस (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) (आईएसओ: 14001) प्रमाणपत्र मिले हैं.

