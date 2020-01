Economic Survey 2020: इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश, वित्त वर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ 6-6.5 फीसदी रहने का अनुमान

Economic Survey 2020: आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक विकास दर (GDP Growth Rate) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 6-6.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है. वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 5 फीसदी रह सकती है. इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे. आ​र्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाया जा सकता है. आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए यह जरूरी है. बता दें, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को पेश करेंगी. बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है.

सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की जीडीपी 2019-20 की पहली छमाही में 4.8 फीसदी रही. इसका कारण कमजोर वैश्विक विनिर्माण, व्यापार और मांग है. वास्तविक उपभोग वृद्धि दूसरी तिमाही में बेहतर हुई है. इसका कारण सरकारी खपत में वृद्धि होना है. कृषि और सम्बन्धित गतिविधि, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 2019-20 की पहली छमाही में वृद्धि 2018-19 की दूसरी छमाही से अधिक थी.

सर्वेक्षण के अनुसार, चालू खाता घाटा कम होकर 2019-20 की पहली छमाही में जीडीपी का 1.5 फीसदी रह गया. जबकि 2018-19 में यह 2.1 फीसदी था. 2019-20 की पहली छमाही में निर्यात की तुलना में आयात में कमी आई. महंगाई दर में साल के अंत तक कमी आएगी. 2019-20 की पहली छमाही में 3.3 फीसदी से बढ़कर दिसम्बर में 7.35 फीसदी हो गई. खुदरा महंगाई और थोक महंगाई दर में वृद्धि दर्शाती है कि मांग में वृद्धि हुई है.

जीडीपी में मंदी का कारण विकास चक्र का धीमा होना है. निवेश खपत और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2019-20 के दौरान कई सुधार किए गए. इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ला गया. राज्यों का वित्तीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के दायरे में है. समीक्षा में कहा गया है कि सरकारें (केन्द्र और राज्य) वित्तीय मजबूती के पथ पर है.

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जीडीपी ग्रोथ में गिरावट साइक्लिक है. रीयल एस्टेट में सुस्ती का असर फाइनेंशियल सेक्टर पर पड़ा है. सरकार को अगले वित्त वर्ष में ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए ​आर्थिक सुधार के कदम तेजी से उठाने होंगे. इस साल दो हिस्सों में लैवेंडर कलर में छपा है. इसका कलर वैसा ही है जैसा 100 रुपये के नए करंसी नोट है. पुराने नोट भी चलन में बने हुए हैं.

सरल शब्दों में समझें तो इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण में देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा रहता है. सरकार इस दस्तावेज के जरिए देश को यह बताती है कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है. सरकार की योजनाएं कितनी तेजी से आगे लागू हो रही हैं और उनकी वस्तुस्थिति कैसी है.

आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) तैयार करते हैं. इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने यह दस्तावेज तैयार किया है. इसमें सरकार की नीतियों की जानकारी होती है. इसके जरिए सरकार अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का विश्लेषण करता है. आर्थिक सर्वेक्षण इस बात का संकेत देता है कि सरकार का बजट में किस हिस्सों पर फोकस रह सकता है.

अक्सर, आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के लिए नीति दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है. हालांकि, इसकी सिफारिशें सरकार लागू करे, यह ​अनिवार्य नहीं होता है. इकोनॉमिक सर्वे में नीतिगत विचार, आर्थिक मापदंडों पर प्रमुख आंकड़े, गहराई से व्यापक आर्थिक रिसर्च और क्षेत्रवार आर्थिक रूझानों का गहन विश्लेषण शामिल होता है.

Economic Survey 2020: PM मोदी बोले- बजट सत्र में आर्थिक मुद्दों पर रहेगा फोकस

साल 2015 के बाद इकोनॉमिक सर्वे को दो हिस्सों मे बांटा गया है. पहले हिस्से में अर्थव्यवस्था की स्थिति की हालत बताई जाती है. जो आम बजट से पहले जारी किया जाता है. दूसरे हिस्से में प्रमुख आंकड़े और डेटा होते हैं, जो जुलाई या अगस्त मे पेश किया जाता है. पेश किए जाने का यह विभाजन तब से लागू हुआ जब फरवरी 2017 में आम बजट को अंतिम सप्ताह के बदले पहले सप्ताह में पेश किया जाने लगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.