Budget 2021: बजट सत्र के लिए सांसदों का होगा कोरोना टेस्ट, राज्यसभा, लोकसभा का अलग-अलग होगा समय; जानिए डिटेल

Union Budget 2021: कोरोना महामारी के दौर में बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा. राज्य सभा की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान शून्य काल और प्रश्न काल भी होंगे. उन्होंने सभी सांसदों से बैठक से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने को कहा है. आरटी-पीसीआर टेस्ट कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है. इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि संसद कैंटीन में फूड सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है.

संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी. बजट सत्र के इस बार 8 अप्रैल तक खत्म होने की उम्मीद है जिसमें 15 फरवरी और 8 मार्च के बीच 20 दिनों का ब्रेक होगा. राष्ट्रपति 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे. 14 जनवरी को इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी किया जा चुका है. इस बार का बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा. कोरोना महामारी और उसके बाद आर्थिक संकट के कारण यह बजट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है.

सितंबर 2020 के बाद पहली बार इस महीने के आखिर में संसद सत्र दोबारा शुरू होगा. सितंबर में मानसून सत्र में सात दिनों की कटौती की गई है, जब कई सांसद कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे. सरकार ने उसके बाद शीतकालीन सत्र नहीं करने का फैसला लिया जो आम तौर पर नवंबर-दिसंबर में होता है, जिसका कारण महामारी की स्थिति था.

