Budget announcements for Defence: रक्षा बजट में मामूली वृद्धि, 3.37 लाख करोड़ रु आवंटित

Budget 2020 Announcements for Defence: रक्षा बजट में मामूली बढ़ोत्तरी करते हुए 2020-21 के लिए इसमें 3.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि इससे पिछले साल यह 3.18 लाख करोड़ रुपये था. इसके साथ ही उन उम्मीदों को झटका लगा है, जिनमें सेना के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी का अनुमान जताया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश किए गए आम बजट के मुताबिक कुल रक्षा आवंटन में 1.13 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए दिए गए हैं.

इसका इस्तेमाल नए हथियार, वायुयान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा. राजस्व व्यय के मद में 2.09 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें वेतन पर व्यय और रक्षा प्रतिष्ठानों का रखरखाव शामिल है. कुल आवटंन में पेंशन भुगतान के लिए अलग रखे गए 1.33 लाख करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक रक्षा आवंटन जीडीपी का 1.5 प्रतिशत बना हुआ है, और यह 1962 के बाद से सबसे कम है.

बजट 2019 में रक्षा क्षेत्र के लिए 3.18 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इसमें से 108248 करोड़ रुपये नए हथियारों, प्लेटफाॅर्मों और सैन्य हार्डवेयर की खरीद के वास्ते पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए. वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर खर्च समेत राजस्व व्यय को 210682 करोड़ रुपये आंका गया था. हालांकि कुल रक्षा बजट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था. यह अंतरिम बजट के रक्षा कोटे के समान ही रहा.

