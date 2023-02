Live

Budget 2023 IT Slab Rate Change Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने की पूरी कोशिश की है.

Revised Income Tax Slabs Rates Change in India for FY 2023-24 Live Updates in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने नए बजट में पर्सनल इनकम टैक्स के मोर्च पर कई अहम घोषणाएं की हैं. लेकिन सारे एलान सिर्फ नई टैक्स रिजीम के लिए की गई हैं. वित्त मंत्री ने इन एलानों के जरिए नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने की कोशिश की है. सबसे बड़ा आकर्षण उन लोगों के लिए है, जिनकी सालाना आय 7 लाख रुपये तक है. वित्त मंत्री ने कहा है कि ऐसे लोगों को अब नई टैक्स रिजीम के तहत कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम के स्लैब में भी अहम बदलाव किए हैं. सरकार ने नई टैक्स रिजीम 2020-21 में पेश की थी. नई टैक्स रिजीम में किए गए बदलावों से मिडिल क्लास टैक्सपेयर के एक हिस्से को कुछ लाभ मिलने की उम्मीद की जा सकती है. इन तमाम बदलावों में पुरानी टैक्स रिजीम को अछूता छोड़ दिया गया है. दरअसल पुरानी रिजीम के लिए आयकर की दरों में 2017-18 के बाद से ही कोई बदलाव नहीं हुआ है.

टैक्स जोड़ने में इस कैलकुलेटर से मिलेगी मदद

इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से किस टैक्सपेयर को कितना टैक्स भरना पड़ेगा, इसका अनुमान इस टैक्स कैलकुलेटर की मदद से लगाया जा सकता है.

Live Updates

Budget 2023 Income Tax Slab Rate Change 2023 Live in Hindi: New Income Tax Slabs Rates in India FY 2023-24, Union Budget 2023 Revised Income Tax Slabs for FY 2023-24 Live in Hindi: