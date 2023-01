Live

Budget 2023 Expectations Live Updates: नया बजट इनकम टैक्स में देगा राहत, 4 लाख हो सकती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, डिफेंस में लोकलाइजेशन को मिलेगा बूस्ट

India Budget 2023 Expectations Latest Live Updates : 1 फरवरी को देश का नया बजट पेश होने से कुछ घंटे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से क्या उम्मीद कर रहे हैं देश के आम लोग और इंडस्ट्री के दिग्गज?

Union Budget 2023 Expectations Latest Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2023 को देश का नया बजट पेश करेंगी. करोड़ों आम लोगों, इनकम टैक्स भरने वालों और इंडस्ट्री ने उनसे ढेरों उम्मीदें लगा रखी हैं. (File Photo)