Budget 2022: बजट से बाजार को मिलेगी नई ऊंचाई! बनेंगे कमाई के मौके, इन शेयरों में निवेश दिलाएगा मुनाफा

ब्रोकरेज हाउस बजट को बाजार के पॉजिटिव मान रहे हैं. उनका मानना है कि सरकार का फोकस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पर है. सरकार ने फिस्कल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है. सरकार निवेश के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट देने के मूड में है.

Best Stocks to Invest After Budget 2022: बजट डे पर जहां शेयर बाजार में जोरदार तेजी रही, वहीं बजट के बाद आज भी निवेशक खरीदारी के मूड में हैं. 2 फरवरी के शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार में अच्छी रैली है और निफ्टी ने 14700 का लेवल पार कर लिया है. सेंसेक्स भी 400 अंकों की मजबूती दिखा रहा है. मार्केट एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस बजट को बाजार के पॉजिटिव मान रहे हैं. उनका मानना है कि सरकार का फोकस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पर है. सरकार ने फिस्कल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है. सरकार निवेश के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट देने के मूड में है. यह सब ओवरआल लॉन्ग टर्म के लिए बाजार के पक्ष में है. बजट के बाद अगले कुछ महीनों में सेंसेक्स और निफ्टी अपना नया हाई बना सकते हैं. फिलहाल बजट से निवेशकों के लिए कमाई के बेहतर मौके बनेंगे. कई सेक्टर और उनसे जुड़े शेयरों में आगे तेजी दिख रही है. बाजार को मिलेगी नई दिशा मोतीलाल ओसवाल फाइनें​शियल सर्विसेज के रिटेल रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि यह बजट प्रोग्रेसिव बजट है. इसमें लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उपाय किए गए हैं. सरकार ने फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ाई है, साफ है कि रुख ग्रोथ ओरिएंटेड है. FY22 के लिए जहां फिस्कल डेफिसिट 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है, वहीं FY23 के लिए सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 6.4 फीसदी रखा है, जो बाजार के लिए पॉजिटिव है. FY23 के लिए कैपिटल स्पेंडिंग 35.4 फीसदी बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. कैपेक्स और स्पेंडिंग के जरिए इंफ्रा डेवलपमेंट, सप्लाई चेन मजबूत करने और रूरल डिमांड बढ़ाने पर फोकस है. उनका कहना है कि आगे इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, लॉजिस्टिक और डिफेंस जैसे सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा. टॉप स्टॉक: LT, Ultratech Cement, DLF, Bharti Airtel, IRCTC, Can Fin Home, BEL आलटाइम हाई की ओर मूव कर सकता है निफ्टी रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि ओवरआल बजट मार्केट के लिएहाज से बेहतर है. सरकार का फोकस ग्रोथ पर है. उनका कहना है कि निफ्टी के लिए 17600-17800 के लेवल पर सप्लाई एरिया है और निफ्टी इसे ब्रेक कर देता है तो फ्रेश आलटाइम हाई की ओर मूव कर सकता है. अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडेक्स वापस 17000 के लेवल तक नीचे आ सकता है. उनका कहना है कि बजट में टोबैको या सिगरेट पर टैक्स नहीं लगाया गया है, जो ITC जैसी कंपनी के लिए फायदेमंद है. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में यह शेयर 240 रुपये का भाव दिखा सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस Tradingo के फाउंडर पार्थ न्याती का कहना है कि बजट में बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर यह है कि कैपेक्स में 35 फीसदी का इजाफा किया गया है. इसका मतलब है कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है. इन दोनों सेक्टर में ग्रोथ से ज्यादा से ज्यादा जॉब पैदा किए जा सकते हैं. उनका कहना है कि बजट के बाद कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में तेजी आएगी. टॉप स्टॉक: Thermax, LT, Siemens, Grindwell Norton, KNR Construction, PNC infra और ACC जैसे स्टॉक पर फोकस कर सकते हैं. ICICI डायरेक्ट के एनालिस्ट शशांक कनोडिया का कहना है कि आटो सेक्टर के लिहाज से बजट बहुत अच्छा है. सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस किया है जो आटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

