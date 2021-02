Budget 2021 for Sports: बजट से खेलो इंडिया को मिलेगा बूस्ट, खेल और युवा कार्य मंत्रालय को 2596 करोड़ रुपये

Union Budget 2021 for Ministry of Youth Affairs and Sports: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है. कोरोना महामारी और उसके बाद आर्थिक संकट के कारण यह बजट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय को 2596.14 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं जो पिछले साल के संशोधित आवंटन से 795.99 करोड़ रूपये अधिक है जबकि खेलो इंडिया का बजटीय आवंटन 328.77 करोड़ से बढ़ाकर 657.71 करोड़ रूपये कर दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को साल 2021-22 के लिए बजट संसद में पेश किया जिसमें युवा कार्य और खेल मंत्रालय को आवंटन 1800.15 से बढाकर 2596.14 करोड़ रूपये कर दिया गया. साल 2020- 21 के लिये बजट आवंटन 2826.92 करोड़ रूपये था जिसे बाद में संशोधित बजट अनुमान में 1800.15 करोड़ रूपये कर दिया गया था.

खेलो इंडिया के लिए वर्ष 2020-21 के बजट में 890.42 करोड़ रूपये आवंटित किए गए. संशोधित अनुमान में इसे 328.77 कर दिया गया है. वर्ष 2021-22 में इसे बढ़ाकर 657.71 करोड़ रूपये कर दिया गया है. वहीं, राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए आवंटन पिछले बजट में 245 करोड़ रूपये था. इसे संशोधित आवंटन बजट अनुमान में 132 करोड़ रूपये कर दिया गया है. अगले वित्त वर्ष के लिए बढाकर 280 करोड़ रूपये कर दिया गया है. राष्ट्रीय खेल विकास कोष के लिये 25 करोड़ रूपये दिए गए हैं जबकि वर्ष 2020- 21 के बजट में संशोधित आवंटन 7.23 करोड़ रूपये है.

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) को मिलने वाले आवंटन में भी इजाफा किया गया है. SAI को 660.41 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं जबकि 2020-21 के बजट अनुमान में आवंटन 500 करोड़ रूपये था जो संशोधित अनुमान में 612.21 करोड़ रुपये है.

