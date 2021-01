Budget 2021: 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट, सत्र 29 जनवरी से शुरू

Indian Union Budget 2021-22: संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. सत्र के 8 अप्रैल तक खत्म होने की उम्मीद है, जिसमें 15 फरवरी और 8 मार्च के बीच 20 दिनों का ब्रेक होगा. राष्ट्रपति 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे. गुरुवार को इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी किया गया है.

Fifth Session of Seventeenth Lok Sabha will commence on 29th Jan. The Session is likely to conclude on 8th April. The President will address both Houses of Parliament assembled together at 11.00am on 29th Jan. Union Budget will be presented at 11am 1st Feb: Lok Sabha Secretariat

— ANI (@ANI) January 14, 2021