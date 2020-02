Budget 2020: बजट से किसे होगा फायदा और नुकसान, जानें हर सेक्टर की डिटेल्स

आइए जानते हैं कि इस बजट से सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान किसको होगा.

Budget 2020: न्यू इंडिया और 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी मिशन को हासिल करने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट घोषणाओं का एलान किया. वित्त मंत्री के बजट में खेती-किसानी को उन्नत बनाने, बुनियादी इंफ्रा को रफ्तार देने, न्यू इंडिया को साकार करने, बिना नया टैक्स लगाए खर्चों के लिए पैसा जुटाने, छोटे एवं मझोले कारोबारियों को बढ़ावा देने, स्टार्टअप का इकोसिस्टम बेहतर बनाने के साथ-साथ करदाताओं को नई टैक्स व्यवस्था में ले जाने की कोशिशों का रोडमैप दिया गया. आइए जानते हैं कि इस बजट से सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान किसको होगा.

किसे होगा फायदा ?

ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर

सीतारमण ने बजट में देश के रेलवे और राजमार्ग को लेकर अपना प्लान पेश किया. उन्होंने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है जिसमें राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाना शामिल है. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनियों जैसे Larson & Toubro और KNR कंस्ट्रक्शंस एंड IRB इंफ्रा को फायदा मिलेगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग

सरकार ने बजट में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सेमिकंडक्टर और मेडिकल डिवाइसेज की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना बताई है. इससे Dixon Technologies, Amber Enterprises, Subros जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा.

ग्रामीण भारत

सरकार ने बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है. जबकि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को अगले साल के लिए 15 लाख करोड़ का रखा गया है. सरकार मत्स्य पालन का विस्तार करेगी. इससे Avanti Feeds, Apex Frozen Foods and Waterbase जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने वेयरहाउंसिग, भारतीय रेलवे में माल ढुलाई पर भी एलान किए जिससे Container Corporation of India Ltd को बड़ा फायदा होगा. इसके अलावा Emami, Hindustan Unilever, Dabur, Tata Global को भी फायदा मिलेगा.

टेलिकॉम

सरकार की भारत नेट या भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को आगे और विकसित करने की योजना है. इसके लिए सरकार का अगले वित्तीय वर्ष में 6000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे Reliance Industries और HFCL Ltd. को फायदा मिलेगा.

ऑनलाइन शिक्षा

सरकार ने बजट में शिक्षा के लिए खास ध्यान दिया है. इस सेक्टर को 2020-21 में 99,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम का एलान होने के बाद ऑनलाइन शिक्षा देने वाले National Institute of Information Technology और MT Educare को फायदा पहुंचेगा.

IT फर्म

सरकार ने बजट में एलान किया कि प्राइवेट सेक्टर को डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए मंजूरी देने के लिए पॉलिसी लाई जाएगी. इससे सभी आईटी फर्म को फायदा होगा जिसमें TCS, Infosys, Wipro, HCL Technologies, Tech Mahindra भी शामिल हैं. इसके साथ ही LTI, Mindtree, Persistent जैसी कंपनियों को भी बड़ा फायदा मिलेगा.

पाइपलाइन और गैस सप्लायर

बजट में राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार 27,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 16,200 किलोमीटर तक करने की योजना है. इससे पाइपलाइन सप्लायर जैसे Welspun Corp., Maharashtra Seamless Ltd., Ratnamani Metals और Tubes Ltd. को फायदा होने की उम्मीद है. इसके अलावा राष्ट्रीय गैस ग्रिड के विस्तार से IGL, MGL और Gujarat Gas जैसी कंपनियों को भी फायदा मिलेगा.

किसे होगा नुकसान ?

इंश्योरेंस

सीतारमण के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी के कुछ भाग को बेचने की योजना के एलान से निजी बीमा कंपनियों में गिरावट हुई. SBI Life Insurance Co., HDFC Life Insurance Co. और Nippon Life India Asset Management Ltd. में गिरावट देखी गई.

सरकारी बैंक

वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों में नई पूंजी डालने का कोई एलान नहीं किया. इससे State Bank of India Ltd., Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank of India, Bank of India आदि पर असर होगा.

उर्वरक कंपनियां

सीतारमण ने बजट में संतुलित तौर पर उर्वरकों को इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही. इससे Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. को गिरावट हुई. इसके साथ ही Mangalore Chemicals & Fertilizers, Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd और Madras Fertilizers Ltd. पर भी असर हुआ.

रियल एस्टेट

रियल एस्टेट कंपनियों जैसे Godrej Properties, Oberoi Realty Ltd. और DLF Ltd. के शेयरों में गिरावट हुई. बजट में उनके लिए कोई कदम के एलान नहीं होने के बाद यह हुआ. प्रॉपर्टी सेक्टर ने पूंजी की उपलब्धता को बढ़वा देने की मांग की थी.