Budget 2020: बजट एलान के बाद जनिए क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा; पढ़ें पूरी डिटेल

Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2020-21 पेश किया. बजट भाषण में वित्त मंत्री ने फुटवियर और फर्नीचर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का एलान किया. इससे बाजार में फुटवियर और फर्नीचर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री ने यह भी एलान किया कि मेडिकल इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर मामूली हेल्थ सेस लगाया जाएगा. इससे देश में निर्यात किए गए मेडिकल इक्विपमेंट महंगे हो जाएंगे.

बजट में फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का भी एलान हुआ. इससे आयातित पैकेज्ड फूड के दाम बढ़ जाएंगे. इसके अलावा बजट में ऑटो पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी में इजाफा हुआ है. इससे देश में वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा. बजट में प्लेटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है. वित्त मंत्री ने बजट में तंबाकू और सिगरेट पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है. इसकी वजह से बाजार में तंबाकू और सिगरेट के दाम बढ़ जाएंगे.

बजट में आयात किए गए वॉलफैन, किचनवेयर और टेबलवेयर पर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी का एलान किया है. इससे इन चीजों के दामों में बढ़ोतरी होगी. बजट 2020-21 में सीतारमण ने कच्ची चीनी, एग्रो-एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ट्यूना बैट, स्किम्ड मिल्क, सोया फाइबर, सोया प्रोटीन, कुछ एक्लोलिक बेवरेज पर कस्टम ड्यूटी छूट को विदड्रॉ करने का एलान किया गया है. वॉल फैन पर कस्टम ड्यूटी 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई है. इसके अलावा China ceramic, क्ले आयरन, स्टील या तांबे से बने टेबलवेयर या किचनवेयर पर भी कस्टम ड्यूटी को दोगुना करके 20 फीसदी कर दिया किया गया है.

कैटलाइटिक कनर्वटर, कमर्शियल व्हीकल के पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है. इसमें इलेक्ट्रिक वाहन शामिल नहीं हैं. दूसरी तरफ, purified terephthalic acid (PTA) जो हाई-परफॉर्मेंस प्लासिटक के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, उसे भी हटा दिया गया है.

Budget 2020 Highlights: नए इनकम टैक्स स्लैब से लेकर कृषि उड़ान और किसान रेल तक, बजट में हुए ये बड़े एलान

न्यूज प्रिंट और लाइट वेट कोटेड पेपर के आयात पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव किया गया है. इससे इसके दामों में कटौती होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्रीय बजट पेश किया. इस बजट में उन्होंने किसानों से लेकर रेलवे, ​एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तक के लिए कई बड़े एलान किए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.