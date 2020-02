Budget 2020 for Social Sector: क्या मिडिल क्लास को मिलेगा सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा

Budget 2020 for social sector, Union Budget 2020 Announcement for social sector:

हेल्थकेयर सेक्टर के लिए सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं. सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्कीम/प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी एक बड़े रिसोर्स पुश की जरूरत है ताकि हेल्थकेयर सुविधाओं की बेहद कम उपलब्धता वाले इलाकों में भी इन्हें पहुंचाया जा सके. आयुष्मान भारत स्कीम गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों के मेडिकल खर्च को कवर करती है. इसी तरह मिडिल क्लास के लिए भी सस्ते और पहुंच में आने वाले हेल्थ इंश्योरेंस की कमी को दूर करने की जरूरत है. बजट में इस दिशा में एलान होने की संभावना है.

– रिटेलर्स के लिए पेंशन योजना का एलान हुआ. सरकार ने कहा कि वह छोटे दुकानदारों व कारोबारियों को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3000 रुपये महीने की पेंशन देगी.

– सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए 2022 तक बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा.

– प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण (2019-20 से 2021-22) में पात्र लाभार्थियों को शौचालयों, बिजली और एलपीजी कनेक्शनों जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर दिए जाने का एलान

– जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए ‘हर घर जल’ (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) के लक्ष्य को पूरा किए जाने का प्रस्ताव.

– स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर आधारित प्रबंधन पर जोर दिए जाने की घोषणा.

Budget 2020 Live: देश का आम बजट आज, वित्त मंत्री के पिटारे से किसको क्या मिलेगा?

आंगनबाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कर्मियों का मानदेय 50 फीसदी बढ़ाया गया. मजदूर की अचानक मौत पर 6 लाख रुपये के मुआवजे का एलान हुआ. श्रमयोगी मानधन योजना का एलान किया गया. इस स्कीम में 15 हजार रुपये प्रति माह आय वाले असंगठित सेक्टर के कामगारों के लिए 60 साल की उम्र के बाद मंथली पेंशन का इंतजाम किया गया.

