Budget 2020 for Health: आयुष्मान भारत से जुड़ेंगे नए अस्पताल, 2025 तक देश से खत्म होगी TB जैसी गंभीर बीमारी

Budget 2020 Announcements for Health Sector: आने वाले दिनों में आयुष्मान भारत का दायरा भारत में और बढ़ाया जाएगा. इस स्कीम के तहत जुड़ने वाले अस्पतालों की संख्या और बढ़ाई जाएगी. इसके लिए सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत नए अस्पताल बनवाने का एलान किया है. ये नए अस्पताल टियर 2 और टियर 3 शहरों में बनाए जाएंगे. बता दें कि मोदी सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना ‘आयुष्मान भारत’ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसे मोदीकेयर के नाम से भी जानते हैं. इसके तहत गरीबों को इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है. इसके तहत देश के करीब 50 करोड़ लोग कवर हो रहे हैं.

वित्त मंत्री ने 2025 तक देश से टीबी को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही है. उन्होंने अपने बजट स्पीच के दौरान कहा कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा.

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा एलान करते हुए इंद्रधनुष योजना के तहत 12 नई बीमारियों को चिन्हित किया है. मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था. यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसके तहत बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है. इसमें कम टीकाकरण वाले इलाकों में तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, खसरा, रूबेला, रोटावायरस जैसी बीमारियों से बचाव किया जाता है.

वित्त मंत्री ने यह एलान किया कि अगले कुछ साल में जनऔ​षधि केंद्र का दायरा बढ़ाया जाएगा और इन पर 2000 ज्यादा सस्ती दवाएं मिलेंगी. बता दें कि सरकार का फोकस जनऔ​षधि केंद्रों के जरिए देश के कोने कोने तक लोगों को बाजार भाव से बेहद कम कीमत पर सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराना है.

