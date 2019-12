Budget 2020: इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से सब्सिडी घटाने तक, क्या इन उपायों से सुधरेगी अर्थव्यवस्था

मौजूदा आर्थिक सुस्ती को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौर में केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिये पूंजीगत खर्च बढ़ाने की जरूरत है. विशेषज्ञों का मानना है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने की कीमत पर भी अगर पूंजीगत खर्च बढ़ता है तो इसे बढ़ाया जाना चाहिये. लेकिन राजस्व घाटे को नियंत्रित रखते हुये ‘शून्य’ पर लाने के प्रयास होने चाहिये. बता दें कि कर्मचारियों के वेतन, नकद सब्सिडी, सरकारी सहायता पर होने वाला खर्च राजस्व व्यय में आता है. जबकि कारखानों, बंदरगाहों, हवाईअड्डों, सड़क निर्माण पर होने वाला खर्च पूंजीगत खर्च कहलाता है.

बता दें कि देश-दुनिया में गहराती आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिये सरकार ने पिछले दिनों कारपारेट टैक्स में कटौती, रीयल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, बैंकिंग क्षेत्र में नई पूंजी डालने, गैर- बैंकिंग क्षेत्र में नकदी की तंगी दूर करने सहित हाल में कई कदमों की घोषणा की है. इसके बावजूद मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर कम होकर 4.5 फीसदी रह गई. इससे पिछली तिमाही में यह 5 फीसदी और उससे भी पिछली तिमाही में 5.8 फीसदी दर्ज की गई थी.

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी (एनआईपीएफपी) के प्रोफेसर एनआर भानुमूर्ति ने न्यूज एजेंसी से कहा कि लगता है सरकार राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून के मूल लक्ष्य से हट गई है. इस कानून में राजस्व घाटे को शून्य पर लाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन उसे भुला दिया गया है. अब केवल राजकोषीय घाटे पर ध्यान दिया जाता है. आर्थिक मजबूती के लिये राजस्व घाटे को कम करना और उसे शून्य पर लाना जरूरी है.

चालू वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में राजस्व घाटा 2018-19 के 2.2 फीसदी से बढ़कर 2.3 फीसदी पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. वहीं राजकोषीय घाटा पिछले वित्त वर्ष में 3.3 फीसदी के बजट अनुमान के बाद संशोधित अनुमान में 3.4 फीसदी पर पहुंच गया और चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके 3.3 फीसदी पर रहने का बजट अनुमान है.

वर्तमान में 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं है, जबकि 2.5 से 5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी, 5 से 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लागू है. सरकार ने 2019-20 के बजट में वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये तक की टैक्स योग्य आय होने पर टैक्स से छूट देने का प्रावधान किया है.

