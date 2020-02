Honda Activa 5G और Grazia स्कूटर पर 10 हजार रु तक होगी बचत, कंपनी दे रही ऑफर

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने Activa 5G और ग्रेजिया स्कूटर के BSIV मॉडल्स पर स्पेशल ऑफर की पेशकश की है. ऑफर के तहत इन दोनों स्कूटर पर 10000 रुपये तक की बचत की जा सकती है. यह एक सीमिति अवधि ऑफर है. होंडा की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, यह स्कीम चुनिंदा डीलरशिप्स तक सीमित है. 10000 रुपये तक की सेविंग्स की कैलकुलेशन निश्चित लोन अमाउंट को ध्यान में रखकर जनरल मार्केट फाइनेंस स्कीम के आधार पर की गई है. सेविंग्स लोन अमाउंट और लोन टेनर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

Welcome great savings upto ₹10000 on the Honda Activa 5G scooter. Visit your nearest dealership to know more about this offer. (Limited period offer; scheme valid till BS-IV stock lasts). pic.twitter.com/hH0SxTX1au

HMSI की दिल्ली स्थित एक डीलरशिप ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी को बताया कि होंडा Activa 5G या ग्रेजिया स्कूटर की खरीद पर 7000 रुपये तक के पेटीएम वाउचर मिल रहे हैं. इसमें मूवी, बस, इलेक्ट्रिसिटी, डिश रिचार्ज और पेटीएम मॉल वाउचर शामिल हैं. इसके अलावा होंडा टूव्हीलर की 4200 रुपये की जेनुइन एक्सेसरीज पर 25-30 फीसदी का डिस्काउंट दिया जा रहा है.

अगर ग्राहक स्कूटर को EMI पर खरीदना चाहता है और उसके पास SBI का डेबिट/क्रेडिट कार्ड है या होंडा पाइन लैब स्कीम है तो आखिरी EMI का भुगतान करने के बाद ग्राहक के पास 4000 रुपये का कैशबैक मिलेगा. लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि बीच में EMI छूटनी नहीं चाहिए. अगर एक भी EMI मिस हुई तो ग्राहक कैशबैक पाने का हकदार नहीं होगा.

डीलर ने यह भी बताया कि अगर कोई पुराना टूव्हीलर एक्सचेंज करता है तो उसकी कंडीशन को देखते हुए उसकी वैल्युएशन की जाएगी और उसके हिसाब से बेनिफिट नए होंडा टूव्हीलर की खरीद पर दिया जाएगा.

होंडा Activa 5G STD वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 55934 रुपये और Activa 5G DLX वेरिएंट की कीमत 57799 रुपये है. होंडा GRAZIA DRUM ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 62025 रुपये, GRAZIA DRUM ALLOY वेरिएंट की कीमत 63955 रुपये और GRAZIA DISC ब्रेक वेरिएंट की कीमत 66397 रुपये है.

