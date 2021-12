Year Ender 2021: इस साल Yamaha R15 V4 से Suzuki Hayabusa तक लॉन्च हुईं ये 5 शानदार बाइक्स, जानें इनकी खूबियां

साल 2021 में TVS Raider 125, Yamaha R15 V4 और Suzuki Hayabusa जैसी कई जबरदस्त मोटरसाइकिलें लॉन्च हुई हैं.

यहां हमने साल 2021 में लॉन्च किए गए टॉप 5 मोटरसाइकिलों के बारे में बताया है.

Year Ender 2021: साल 2021 आखिरकार खत्म होने जा रहा है. कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण, इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. हालांकि, हम इससे उबरने में कामयाब रहे और इस साल कुछ शानदार मोटरसाइकिल लॉन्च भी किए गए. इस दौरान TVS Raider 125, Yamaha R15 V4 और Suzuki Hayabusa जैसी कई जबरदस्त मोटरसाइकिलें लॉन्च की गई हैं. यहां हमने साल 2021 में लॉन्च किए गए टॉप 5 मोटरसाइकिलों के बारे में बताया है. TVS Raider 125 हाल के दिनों में, TVS ने कुछ शानदार टू-व्हीलर लॉन्च किए हैं. इन्हीं में से एक TVS Raider 125 है. यह बाजार में सबसे ज्यादा फीचर वाले 125cc मोटरसाइकिलों में से एक है. नया Raider 125 में 124.8cc, सिंगल-सिलेंडर, थ्री-वाल्व, एयर-एंड-ऑयल कूल्ड इंजन है, जो 11.2 hp की पावर और 11.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. TVS Raider 125 की भारत में कीमत 77,500 रुपये से 85,469 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है. Upcoming Cars in January 2022: नए साल के पहले महीने में लॉन्च होंगी ये 5 शानदार कारें, जानें इनकी खूबियां Bajaj Pulsar 250 बजाज ऑटो ने इस साल अपनी अब तक की सबसे बड़ी पल्सर मोटरसाइकिल लॉन्च की. नई बजाज पल्सर 250, 249.07cc, सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन से लैस लेती है जो 24.1 hp की पावर और 21.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और इसमें एक असिस्ट और स्लिपर क्लच भी मिलता है. बजाज पल्सर 250 रेंज की कीमत वर्तमान में भारत में 1.38 लाख रुपये से 1.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है. Yamaha R15 V4 Yamaha ने हाल ही में नई जनरेशन R15 को भारत में लॉन्च किया है और यह पहले से कहीं बेहतर है. नई Yamaha R15 V4, YZF-R7 मिडिल-वेट सुपरस्पोर्ट के डिजाइन से इंस्पायर्ड है और इसमें कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स मिलते हैं. मोटरसाइकिल को पावर देने वाला 155cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन VVA तकनीक के साथ आता है. यह मोटर 18.4 hp की पावर और 14.2 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करती है. इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. Yamaha ने बिल्कुल-नई R15M भी लॉन्च की और इन मोटरसाइकिलों की भारत में कीमत वर्तमान में 1.70 लाख रुपये से 1.82 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है. महंगी इलेक्ट्रिक कार खरीदना क्या आपके लिए रहेगा फायदे का सौदा? जानें आप कितने दिनों में वसूल पाएंगे ई-कार पर खर्च हुई अतिरिक्त रकम? Royal Enfield Classic 350 रॉयल एनफील्ड ने इस साल भारत में नई जनरेशन की Classic 350 को लॉन्च किया. सेकंड जनरेशन की Classic 350 एक बिल्कुल नई जे-सीरीज़ 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर और ऑयल-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन द्वारा संचालित है जो 20 hp की शक्ति और 27 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. नई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की वर्तमान में भारत में कीमत 1.84 लाख रुपये से 2.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है. New-Gen Suzuki Hayabusa हमारे पास इस लिस्ट में आखिरी मोटरसाइकिल Suzuki Hayabusa है. तीसरी जनरेशन की Suzuki Hayabusa ने इस साल की शुरुआत में अपनी वैश्विक शुरुआत की और यह कुछ ही समय में भारतीय बाजारों में पहुंच गई. यह एक 1340cc, इनलाइन-चार-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन द्वारा संचालित है जो 187 hp की शक्ति और 150 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. नई सुजुकी हायाबुसा की वर्तमान में भारत में कीमत 16.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है. (Article: Shakti Nath Jha)

