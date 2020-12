Year Ender: 2020 में भारत में लॉन्च हुईं 3 नई इलेक्ट्रिक कारें; Tata, MG और Mercedes-Benz ने लगाया दांव

Flashback 2020: साल 2020 खत्म होने को है. कोविड19 महामारी और उसके चलते पैदा हुई उथल-पुथल के लिए यह साल हमेशा याद रखा जाएगा. महामारी का दौर होने के बावजूद हर साल की तरह इस साल भी देश में कई कार लॉन्च हुईं. इलेक्ट्रिक कारें भी इस लिस्ट में शामिल रहीं. 2020 में देश में एमजी मोटर्स, टाटा मोटर्स और मर्सिडीज-बेंज की इलेक्ट्रि​क कारों ने दस्तक दी. आइए डालते हैं इन पर एक नजर….

ऑल इलेक्ट्रिक लॉन्ग रेंज SUV MG ZS EV को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था. इस कार की एक्स शोरूम कीमत 20.88 लाख रुपये से शुरू है. MG ZS EV सिंगल चार्ज पर 340 किमी तक की दूरी तय कर सकती है और केवल 8.5 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ लेती है. MG ZS EV की इलेक्ट्रिक मोटर 141 hp पावर और 353 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है. बैटरी पैक 44.5 kWh है, जो 50 kW फास्ट चार्जर से 40 मिनट के अंदर 80 फीसदी तक चार्ज हो सकता है. 7 kW वाले चार्जर से MG ZS EV 7 घंटे के अंदर फुल चार्ज होती है.

टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक Nexon को फरवरी 2020 में भारत में उतारा. इस इलेक्ट्रिक कार में नई Ziptron टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. Nexon EV में 30.2kWh लीथियम आयन IP67 रेटेड बैटरी है. यह इलेक्ट्रिक कार 4.6 सेकंड में 0-60kmph और 10 सेकंड से भी कम वक्त में 0-100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. इलेक्ट्रिक कार की इलेक्ट्रिक मोटर 129hp पावर और 254Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. Nexon EV सिंगल चार्ज पर 312 किमी तक की दूरी तय कर सकती है. इसमें फास्ट चार्जिंग भी उपलब्ध है. Nexon EV 50 kW DC फास्ट चार्जर की मदद से एक घंटे के अंदर 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है. स्टैंडर्ड 3.3 kW होम चार्जर की मदद से इसे फुल चार्ज होने में 7-8 घंटे का वक्त लगता है. इस इलेक्ट्रिक कार की एक्स शोरूम कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू है.

Mercedes-Benz EQC को इसी साल अक्टूबर में भारत में लॉन्च किया गया. इसकी मौजूदा एक्स शोरूम कीमत 99.30 लाख रुपये है. यह इंट्रोडक्टरी प्राइस इलेक्ट्रिक एसयूवी की पहली 50 यूनिट्स के लिए है. Mercedes-Benz EQC में 80 kWh लीथियम आयन बैटरी पैक है. इसके फुली चार्ज होने पर कार 445-471 km तक की दूरी तय कर सकती है. एसयूवी में दो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं. दोनों का कंबाइंड आउटपुट 408hp है. कार केवल 5.1 सेकेंड्स में 0-100 km/hr की स्पीड पकड़ सकती है और टॉप स्पीड 180kmph है. Mercedes-Benz EQC की बैटरीज स्टैंडर्ड 15A डॉमेस्टिक पावर सप्लाई के इस्तेमाल से फुल चार्ज होने में 21 घंटे लेती हैं. लेकिन 7.5kW के वॉल बॉक्स चार्जर की मदद से कार 10 घंटे से भी कम वक्त में फुल चार्ज हो जाती है. 110kW DC फास्ट चार्जर की मदद से यह केवल 90 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है.

