Year Ender 2020: गुजरे साल में लॉन्च हुई ये नई कारें, 4.99 लाख से 1.33 करोड़ रु तक के मॉडल

साल 2020 खत्म होने को है. गुजरे साल में कोरोनावायरस महामारी के चलते हर तरह की गतिविधि प्रभावित हुई. भारत में कार कंपनियों को अपने कारखानों में प्रॉडक्शन बंद करना पड़ा और कई लॉन्चिंग आगे बढ़ गईं. लेकिन इन सब के बावजूद देश में कई कार मॉडल लॉन्च हुए. सभी कार कंपनियों ने अपने मौजूदा मॉडल्स के बीएस6 वेरिएंट उतारे, कई कारों के फेसलिफ्ट यानी 2020 वर्जन लॉन्च हुए, कई कारों के स्पेशल एडिशन भी आए. इसके अलावा कुछ ब्रांड न्यू कारों ने भारतीय कार बाजार में दस्तक दी. नई कार लॉन्च करने वालों में टाटा मोटर्स से लेकर Audi तक शामिल रहीं. आइए डालते हैं एक नजर साल 2020 में लॉन्च हुई कुछ ब्रांड न्यू कारों पर….

Tata Altroz प्रीमियम हैचबैक को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया. यह ALFA आर्किटेक्चर पर बेस्ड है. इस प्लेटफॉर्म वाली यह टाटा मोटर्स की पहली कार है. Tata Altroz में BS6 पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प हैं. पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर यूनिट है. यह 66 HP पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन 90 HP पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. Altroz में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है. टाटा अल्टरोज की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 5.44 लाख रुपये से शुरू है.

Audi Q8 जनवरी 2020 में 1.33 करोड़ रुपये में लॉन्च हुई. Audi Q8 में 3.0 लीटर TFSI पेट्रोल इंजन है. यह 340 hp पावर और 500 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. TFSI इंजन 48 V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ है. Audi Q8 में Quattro ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है. इस SUV की टॉप स्पीड 250 kmph है और यह केवल 5.9 सेकेंड्स में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ सकती है. कंपनी ने तय किया है कि वह Q8 लाइनअप में डीजल इंजन नहीं देगी.

Hyundai की नई कॉम्पैक्ट ​सेडान Aura को देश में जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया. इसकी एक्स शोरूम कीमत 5,79,900 रुपये से शुरू है. Aura कंपनी की ग्रैंड i10 Nios पर बेस्ड है और 5 वेरिएंट E, S, SX, SX+ और SX (O) में उपलब्ध है. कंपनी S ट्रिम के साथ CNG वर्जन भी उपलब्ध कराती है, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन है. Hyundai Aura तीन इंजन विकल्पों में पेश की गई है. इनमें से दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन विकल्प है. पेट्रोल इंजन में से एक 1.2 लीटर, 4 सिलिंडर यूनिट है, जो 83 पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. दूसरा 1.0 लीटर, थ्री सिलिंडर, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जो 100 hp पावर और 171 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. डीजल इंजन 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर, टर्बोचार्ज्ड यूनिट है, जो 74 hp पावर और 190 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. तीनों इंजन BS6 कंप्लायंट है. Hyundai Aura में स्टैंडर्ड तौर पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. इसके अलावा 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर डीजल इंजन के साथ 5 स्पीड AMT भी चुनिंदा वेरिएंट में उपलब्ध है.

किया मोटर्स (Kia Motors) ने फरवरी माह में हुए ऑटो एक्सपो 2020 (Auto Expo 2020) में Carnival MPV को लॉन्च किया था. इसकी एक्स शोरूम कीमत 24.95 लाख रुपये से शुरू है. Kia Carnival में 2.2 लीटर, 4 सिलिंडर डीजल इंजन दिया गया है. यह 198hp पावर और 440Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उपलब्ध है.

इस एसयूवी को भी मार्च माह में लॉन्च किया गया. Tiguan AllSpace SUV की एक्स शोरूम कीमत 33.12 लाख रुपये तय की गई है. SUV में 2.0 लीटर BS6 पेट्रोल इंजन है. यह 188hp पावर और 320Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 7 स्पीड ड्युअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है.

इस SUV को भारत में मार्च में लॉन्च किया गया. Volkswagen T-Roc की एक्स शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये रखी गई है. Volkswagen T-Roc में 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन है. यह BS-VI कंप्लायंट है. एसयूवी का इंजन 150hp पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. साथ में 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन और पैडल शिफ्टर्स हैं. कंपनी का कहना है कि T-Roc के इंजन के साथ सिलिंडर डिएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. इससे बेहतर माइलेज पाने में मदद मिलेगी.

Jeep Wrangler Rubicon SUV को मार्च में देश में लॉन्च किया गया. इसकी पूरे भारत में एक्स शोरूम कीमत 68.94 लाख रुपये है. इस 4 व्हील ड्राइव, 5 डोर SUV Wrangler Rubicon में 4 सिलिंडर, टर्बोचार्ज्ड, 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन है. यह 268 hp पावर और 400Nm टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है.

MG मोटर इंडिया ने नई Hector Plus को जुलाई 2020 में भारत में लॉन्च किया. इस 6 सीटर गाड़ी में 3 इंजन विकल्प 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड ऑटोमेटिक और 2.0 लीटर हैं. MG हेक्टर प्लस का 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बो पेट्रोल इंजन 143hp पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. पेट्रोल हाइब्रिड ऑटोमेटिक विकल्प भी समान आउटपुट देता है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड रूप में और 7 स्पीड DCT वैकल्पिक रूप में मिलेगा. 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बो डीजल इंजन 171hp पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ केवल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है.

Toyota की नई SUV Urban Cruiser को सितंबर माह में लॉन्च किया गया. इसकी एक्स शोरूम कीमत 8.40 लाख रुपये से शुरू है. Toyota Urban Cruiser में K सीरीज 1.5 लीटर 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह 105 hp पावर और 138Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड तौर पर और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वैकल्पिक तौर पर रहेगा. Urban Cruiser के ऑटोमेटिक वर्जन्स में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम होगा, जैसा कि विटारा ब्रेजा में है. AT वर्जन में ISG के साथ एडवांस्ड लीथियम आयन बैटरी दी गई है. मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कार का माइलेज 17.03 km/l और AT वर्जन में 18.76 km/l है. बूट स्पेस 328 लीटर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 48 लीटर है.

किया मोटर्स की नई सोनेट (Kia Sonet) को सितंबर माह में लॉन्च किया गया. भारत में इसकी एक्स शोरूम कीमत 6.71 लाख रुपये से शुरू है. Kia Sonet ड्युअल ट्रिम कॉन्सेप्ट, टेक लाइन और जीटी लाइन में उपलब्ध है. कार में दो पेट्रोल इंजन विकल्प 1.2 लीटर व 1.0 लीटर टर्बो जीडीआई हैं. डीजल इंजन विकल्प 1.5 L CRDi WGT और 1.5 L CRDi VGT हैं. दोनों इंजन बीएस6 कंप्लायंट हैं. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड DCT मिलेगा. साथ में 6 स्पीड इंटलीजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (IMT) टेक्नोलॉजी भी है. डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हैकौन सा इंजन कितनी पावर और टॉर्क जनरेट करेगा और किस इंजन के साथ कौन सा ट्रांसमिशन विकल्प मिलेगा, इसकी डिटेल इस तरह है…

भारत की पहली ऑटोनोमस (लेवल 1) प्रीमियम एसयूवी MG Gloster को अक्टूबर 2020 में भारत में लॉन्च किया गया. MG Gloster में ऐसे कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं, जो कि आमतौर पर वोल्वो और BMW आदि हाई एंड कारों में होते हैं. इस गाड़ी में 70 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स हैं. MG Gloster में 2 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज डीजल इंजन है, जो कि प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में पहली बार उपलब्ध कराया गया है. यह इंजन 480 एनएम का टॉर्क और 218 पीएस की पावर जनरेट करता है. कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. MG Gloster के ऑटोनोमस फीचर्स में फ्रंट कॉलिजन वॉर्निंग (FCW), ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर (BSM), एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC) और लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW) शामिल हैं.

Jaguar Land Rover India ने SUV Defender को अक्टूबर माह में भारत में लॉन्च किया. यह देश में दो बॉडी स्टाइल्स में उपलब्ध होगी. नई Defender 90 (थ्री डोर) की एक्स शोरूम कीमत 73.98 लाख रुपये से शुरू है. वहीं Defender 110 (5 डोर) की कीमत 79.94 लाख रुपये से शुरू है. Land Rover Defender में 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है. 296 hp पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में ट्विन ट्रांसफर केसेस के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है.

निसान ने अपनी नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी Magnite को दिसंबर माह में लॉन्च किया. इसकी शुरुआती कीमत 5.54 लाख रुपये एक्सशोरूम दिल्ली है. हालांकि, कंपनी ने 31 दिसंबर 2020 तक Nissan Magnite की बुकिंग कराने पर सभी ग्राहकों के लिए इंट्रोडक्टरी शुरुआती कीमत 4.99 लाख रुपये रखी है. इस तरह यह भारत की सबसे सस्ती एसयूवी है. Nissan Magnite में दो इंजन विकल्प हैं. पहला B4D नैचुरली एस्पिरेटेड 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसके साथ ड्युअल VVT सिस्टम है. यह इंजन 72 hp पावर और 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकेगा और 18.75 kpl का माइलेज देगा. इसके साथ ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल रहेगा. दूसरा विकल्प 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का है, जो 100 hp पावर जनरेट करेगा. 5 स्पीड मैनुअल ट्रां​समिशन के साथ यह इंजन 160 Nm का टॉर्क और 20 kpl का माइलेज देगा, वहीं CVT गियरबॉक्स के साथ 152 Nm का टॉर्क और 17.7 kpl का माइलेज रहेगा.

इन ब्रांड न्यू कारों के अलावा साल 2020 में मारुति सुजुकी इंडिया ने पेट्रोल विटारा ब्रेजा, हुंडई ने सेकंड जनरेशन क्रेटा और बिल्कुल नई Hyundai i20, होंडा कार्स ने 5वीं जनरेशन होंडा सिटी, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने नई 2020 थार को भारतीय बाजार में उतारा. पुराने मॉडल्स के इन नए वर्जन्स को ग्राहकों ने हाथों हाथ लिया.

