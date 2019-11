Yamaha भारत में 19 दिसंबर को लॉन्च करेगी नया प्रोडक्ट, जानें कंपनी स्कूटर लाएगी या बाइक

यामाहा (Yamaha) भारत में अपना नया प्रोडक्ट 19 दिसंबर को लॉन्च करेगी. हालांकि, कंपनी ने इसकी जानकारी नहीं दी है कि यह नया प्रोडक्ट क्या होगा, लेकिन इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं. कई ऑटो कंपनियां आने वाले महीनों में BS-VI वाहन लॉन्च करने की तैयारी में हैं. ऐसे में इस बात को लेकर बड़ी उम्मीद है कि यामाहा अपनी BS-VI बाइक और स्कूटर को लॉन्च कर सकती है. कंपनी की BS-VI इंजन वाली Fascino की टेस्टिंग भी की जा चुकी है और 19 दिसंबर को चेन्नई में होने वाले कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया जा सकता है. यामाहा के BS-VI वाहनों में नए फीचर्स और नया लुक होगा.

इंटरनेट पर फैली खबरों के मुताबिक, यामाहा इस दिन नई 2019 YZF-R3 बाइक को भी लॉन्च कर सकती है. भारत में R3 का सफर बहुत अच्छा नहीं रहा है. इसकी वजह बाइक की ज्यादा कीमत और दूसरे प्रतिद्वंद्वियों से मिला कड़ा मुकाबला है. इसके नये मॉडल में पिछली बाइक के मुकाबले कई बदलाव किये गये हैं.

मोटरसाइकिल के आगे के हिस्से में एक split all-LED हैडलैंप होगा जो यामाहा की सुपरस्पॉर्ट बाइकों की तरह होगा. यामाहा की नई बाइक में 321cc का इंजन होगा. बाइक में मोटर का आउटपुट 41hp और 29.6Nm होगा जो पावर जनरेट करने के लिए बेहतरीन है.

इस बाइक में सिंगल डिस्क ब्रेक दोनों पहिये पर होगा. इसमें सुरक्षा के लिए डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) जुड़ा होगा जिससे ब्रेक ज्यादा बेहतर होगी. बाजार में Yamaha R3 का मुकाबला इस सेगमेंट की दूसरी बाइक जैसे KTM RC 390, Kawasaki Ninja 300 और Benelli 302R से रहेगा.

ऑटो मार्केट में MG Motors का जलवा! एक ही दिन 700 Hector की डिलिवरी

इसके बारे में और जानकारी 19 दिसंबर को होने वाले लॉन्च में ही पता चलेगी जब यामाहा अपने मिस्ट्री प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी. इसके अलावा कंपनी XSR 155 को लॉन्च कर सकती है जो कंपनी की R15 V3 की तरह होगी, हालांकि इस बात की उम्मीद कम ही है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.