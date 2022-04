Yamaha MT-15 के अपडेटेड वर्जन में क्या है खास, जानिए 5 ऐसी खूबियां, जो इस बाइक को बनाती है शानदार

अगर आप नई MT-15 के अपडेटेड वर्ज़न बाइक को खरीदने का मन बना रहे हैं तो यहां हमने आपको इससे जुड़ी पांच ऐसी जीचें बताई है, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए.

Yamaha Motor India ने हाल ही में अपनी नई बाइक MT-15 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है.

Yamaha Motor India ने हाल ही में अपनी नई बाइक MT-15 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है. इस बाइक को भारत में साल 2019 में लॉन्च किया गया था और अब लगभग 3 साल बाद कंपनी ने इसका अपडेटेड वर्ज़न 2.0 लॉन्च किया है. इस अपडेटेड मॉडल की कीमत 1,59,900 रुपये (एक्स-शोरूम इंडिया) से शुरू होती हैं. अगर आप नई MT-15 के इस अपडेटेड वर्ज़न को खरीदने का मन बना रहे हैं तो पहले इसकी खूबियों के बारे में जान लें. यहां हमने इस बाइक से जुड़ी पांच ऐसी जीचें बताई है, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए. ज्यादा कलर ऑप्शन के साथ किया गया है लॉन्च Yamaha ने MT-15 के अपडेटेड मॉडल को ज्यादा कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है. यह बाइक पहले से ही Ice Fluo-Vermillion और Metallic Black रंगों में उपलब्ध थी. अब इसे आप Cyan Storm और Racing Blue कलर में भी खरीद सकते हैं. इसके Cyan Storm कलर ऑप्शन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. आपको इसमें सिंगल-पीस सैडल के साथ एक एलईडी हेडलैंप और टेललैंप असेंबली मिलती है. फ्यूल टैंक के पैनल पर ग्राफिक्स में थोड़ा बदलाव किया गया है. YZF-R15M के नए एनिवर्सरी एडिशन में क्या है खास, जानिए कीमत और फीचर्स समेत पूरी डिटेल नया हार्डवेयर Yamaha R15 V4.0 की तरह, MT-15 वर्जन 2.0 में भी अपडेटेड फ्रंट सस्पेंशन मिलता है. इसमें पहले राइट-साइड-अप फोर्क्स होता था, लेकिन अब इसमें यूएसडी फोर्क्स दिए गए हैं. इसके अलावा, बॉक्स-सेक्शन स्विंगआर्म को यामाहा ने ‘मोटोजीपी इंस्पायर्ड एल्युमिनियम स्विंगआर्म’ के साथ बदल दिया है. इससे बाइक को बेहतर कंपोज़र बनाए रखने में मदद मिलेगी. नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टिविटी ऑप्शन इस बाइक में एक नया एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसके आलावा, आप बाइक के साथ अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं. अन्य यामाहा टू-व्हीलर्स की तरह, अब आप ब्लूटूथ के ज़रिए अपने स्मार्टफोन को बाइक के साथ जोड़ने के लिए वाई-कनेक्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह राइडर को कॉल, एसएमएस अलर्ट, ईंधन की खपत के आंकड़े और पिछली बार पार्क की गई जगह जैसी चीजों की जानकारी देता है. अपडेटेड प्राइस MT-15 का अपडेटेड वर्ज़न थोड़ा महंगा हो गया है. इसके मैटेलिक ब्लैक कलर की कीमत 1,59,900 रुपये है जबकि अन्य तीन कलर ऑप्शन की कीमत 1,60,900 रुपये (एक्स-शोरूम) तक है. यह नया मॉडल, पिछले वर्ज़न की तुलना में लगभग 14,000 रुपये महंगा है. MT-15 वर्ज़न 2.0 का मुकाबला TVS Apache RTR 200 4v, Honda Hornet 2.0, Suzuki Gixxer 250 जैसी बाइक्स के साथ होगा. Wroley E- Scooters ने लॉन्च किए तीन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में चलेंगे 90 किमी, जानिए इनकी खूबियां इंजन और गियरबॉक्स में कोई बदलाव नहीं MT-15 के नए वर्ज़न में इंजन और गियरबॉक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 155cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड मोटर है जो कि पहले वाले वर्ज़न में था. हालांकि, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह एक बेहतर इंजन है. यह इंजन स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ समान 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ भी आता है. (Article: Aakash Paul)

