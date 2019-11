Yamaha FZ-FI और FZS-FI के BS-6 वर्जन भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

यामाहा (Yamaha) ने भारत में FZ-FI और FZS-FI के बीएस-6 वर्जन को लॉन्च कर दिया है. बीएस-6 के वर्जन वाली FZ-FI की कीमत 99,200 रुपये रखी गई है. जबकि FZS-FI के बीएस-6 वर्जन की एक्स शोरुम कीमत 101,200 रुपये है. FZ के अपग्रेड वर्जन आने के बाद यामाहा ने FZS-FI के दो नए कलर ऑप्शन लॉन्च किए हैं. ये डार्कनाइट और मैटालिक रेड हैं. यामाहा FZS-FI का डार्कनाइट कलर मॉडल 102,200 रुपये की एक्स शो रुम कीमत में मिलेगा. FZ सीरीज कंपनी की तरफ से भारत में लॉन्च किए गए पहले BS-6 वाहन हैं. जबकि BS-4 वाली FZ-FI की कीमत बाजार में 96,680 रुपये और FZS-FI की 98,680 रुपये रखी गई थी.

बीएस-6 वाली यामाहा FZ-FI और FZS-FI में 149 cc सिंगल सिलेंडर इंजन है जो 12.4 hp तक की पावर जनरेट कर सकता है जिसमें पीक torque 13.6 Nm का रहेगा. FZ-FI और FZS-FI के बीएस-6 वर्जन में सिंगल चैनल एबीएस फ्रंट व्हील्स में मौजूद होगा. इसके अलावा फ्रंट और रियर व्हील्स पर डिस्क ब्रेक होंगी. इन सब फीचर्स के साथ ही एक LCD इंस्ट्रूमेंट कलस्टर और एक सिंगल पीस, दो-लेवल सीट होगी.

इस मौके पर यामाहा मोटर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन Motofumi Shitara ने कहा कि उनका लक्ष्य भारतीय ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट्स लाना है. वह भारत में स्टाइलिश मोटरसाइकलिंग कल्चर में एक नया अनुभव देना चाहते हैं. यामाहा ने अपनी लॉन्च होने वाली बाइक के लाइन अप के बारे में बताया कि बीएस-VI वर्जन वाली FZ मोटरसाइकिल नवंबर से यामाहा के शोरुम में उपलब्ध होंगी.

उनके मुताबिक FZ एक आदर्श ब्रांड है और कई मोटरसाइकिल इस ब्रांड से निकली हैं. इसी लोकप्रियता को देखते हुए बाइक ने एक बीएस-VI वेरिएंट वाली बाइक लाने पर विचार करते हुए इसे चुना. यामाहा कोस्ट-कंट्रोल के मामले में बेहतरीन है और इसे 2.5 फीसदी तक बढ़ा सकती है. भारतीय बाजार में FZ को लेकर उत्सुकता बनी रहती है. कंपनी को उम्मीद है कि 150 cc के साथ मिलने वाले बीएस-6 मॉडल्स से यामाहा की डीलक्स क्लास में मौजूदगी मजबूत होगी.

