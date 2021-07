Yamaha का स्पेशल कैशबैक ऑफर, कोरोना वॉरियर्स को स्कूटर पर मिलेगा 5 हजार का फायदा

Yamaha Cashback Offer: यामाहा मोटर कंपनी अपनी 66वीं सालगिरह का जश्न मना रही है. इस मौके पर, यामाहा मोटर इंडिया (YMI) ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मान देने के मकसद से ‘ग्रेटिट्यूड बोनस’ का एलान किया है, जिसमें कंपनी उसके स्कूटर मॉडल- Fascino 125 Fi और Ray ZR 125 Fi को खरीदने पर 5 हजार रुपये का कैशबैक ऑफर दे रही है. फ्रंटलाइन वर्कर्स में मेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस और सैन्यकर्मी और निगम कर्मचारी शामिल हैं.

यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन Motofumi Shitara ने यामाहा के कर्मचारियों के साथ डीलर पार्टनर्स, सप्लायर्स और ग्राहकों से मिले समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि उनका विश्वास कंपनी को आत्मविश्वास के साथ ग्रोथ करने और ऐसी अप्रत्याशित स्थिति में कारोबार को बरकरार रखने के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने आगे कहा कि वे फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रति गहरा आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सेवा का सराहनीय भाव दिखाया है.

पिछले महीने, यामाहा इंडिया ने नए FZ-X मॉडल को लॉन्च करने के साथ अपने आने वाले रिवैम्प प्लान के बारे में खुलासा किया था. भारत में यामाहा के सभी टू-व्हीलर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेगा. हालांकि, अभी स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी स्कूटर्स तक सीमित होगी. स्कूटर्स की बात करें, तो यामाहा ने यह भी कहा कि वे जल्द ही अपडेटेड Fascino के साथ Ray-ZR 125 मॉडल्स को भी लॉन्च करेंगे. कंपनी ने बिल्कुल नए 125cc स्कूटर्स को पिछले साल ही लॉन्च किया था. Fascino में भारी संख्या में अपग्रेड मिलेंगे, जिसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ नया इंजन शामिल है.

