Yamaha FZ-X बाइक भारत में 18 जून को होगी लॉन्च, जानें संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

यामाहा की नई बाइक Yamaha FZ-X भारत में 18 जून को लॉन्च होगी. कंपनी ने पत्रकारों को नए प्रोडक्ट के लॉन्च को लेकर मीडिया इनवाइट भेजने शुरू कर दिए हैं. आमंत्रण में प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. और केवल आने वाले टू-व्हीलक व्हीकल की संभावित टाइगलाइन का जिक्र किया गया है- ‘Ride Free’. अब Express Drives की रिपोर्ट के मुताबिक, उसके सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि कंपनी नई FZ-X को बताई गई तारीख को लॉन्च करेगी.

नए मॉडल की फोटो कुछ हफ्ते पहले अटल टनल के करीब हुए उसके टीवी कमर्शियल के शूट के दौरान ली गई थी. बाइक की कई फोटोज से इसकी ज्यादातर डिटेल्स का पता लगता है. सबसे पहली बात, यह नया मॉडल नियो-रेट्रो डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड है. फ्रंट में, बाइक में LED प्रोजेक्टर हैडलैम्प है, जो MT-15 से मिलता-जुलता लगता है.

इसके साथ बाइक में सरकुलर स्प्लिट स्टाइल्ड LED DRL हैं, जो अंधेरे में अच्छी दिखती हैं. नई यामाहा FZ-X में 149cc, सिंगल सिलेंडर, एयर कूल्ड इंजन है. यह 12.2 hp का पावर आउटपिट देगी. FZ-X में भी स्मार्टफोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी जा सकती है.

पहले लीक हुए एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक, आने वाली नई यामाहा FZ-X मौजूदा FZS-Fi की तुलना में 30mm ज्यादा लंबी, 5mm ऊंची और 35mm ज्यादा चौड़ी होगी. हालांकि, व्हीलबेस 1,330mm पर समान रहेगा. आने वाली FZ-X में FZS-Fi की कीमत के मुकाबले करीब 5,000 रुपये से 7,000 रुपये का प्रीमियम जुड़ सकता है, जो वर्तमान में 1.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इस बाइक की बाकी जानकारी 18 जून को सामने आएगी.

