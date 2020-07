Yamaha FZ-25 BS6 लॉन्च, 27000 रु बढ़ गई कीमत; मिलेंगे नए फीचर्स

इंडिया यामाहा मोटर (India Yamaha Motor) ने FZ25 BS6 बाइक रेंज को लॉन्च कर दिया है. ये बाइक डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गई हैं. Yamaha FZ25 BS6 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 1.52 लाख रुपये है, जबकि FZS-25 की कीमत 1.57 लाख रुपये है. ये कीमतें दोनों बाइक्स के BS4 ABS मॉडल की तुलना में 22,000 और 27,000 रुपये ज्यादा हैं.

FZ25 BS6 बाइक्स पूरे देश में कब से उपलब्ध होंगी, इसकी घोषणा यामाहा बाद में करेगी. नई FZ25 के कलर ऑप्शंस में रेसिंग ब्लू, मैटेलिक ब्लैक और FZS-25 के कलर ऑप्शंस में पैटिना ग्रीन, डार्क मैट ब्लू और व्हाइट वेरमिलन शामिल हैं.

Yamaha FZ25 में 250cc, सिंगल सिलिंडर, एयर कूल्ड इंजन है, जो 20.8PS पावर और 20.1Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड गियरबॉक्स है. यामाहा ने नई FZ25 में न केवल BS6 इंजन अपग्रेड किया है बल्कि बाइक के लुक्स में भी बदलाव किया है. अब FZ25 में DRLs के साथ LED हैडलाइट्स, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, इंजन काउल और निगेटिव LCD डिस्प्ले दिया गया है. FZS25 में इन सब फीचर्स के अलावा विजर, ब्रश्ड नकल गार्ड्स और गोल्ड अलॉय व्हील्स भी हैं. बाइक्स के दोनों ओर ड्युअल चैनल एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

TVS Jupiter BS6 रेंज स्कूटर्स की बढ़ गई कीमत, अब सवारी के लिए इतने पड़ेंगे चुकाने

FZ25 का मुकाबला भारतीय बाजार में Suzuki Gixxer 250 और Bajaj Dominar 250 से है. कुछ यामाहा डीलर्स ने FZ25 बाइक्स के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. इन्हें 5000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक किया जा सकता है. बाइक्स की डिलीवरी अगस्त में होने की बात कही जा रही है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.