Xiaomi Ninebot C30: OnePlus के स्मार्टफोन्स से कम कीमत, ड्राइविंग लाइसेंस की भी नहीं जरूरत

चीनी बाजार में पिछले कुछ समय से कंपनियां बेहद सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आ रही हैं. अब Xiaomi ने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है जिसका नाम Ninebot C30 है. लॉन्च के समय इसकी कीमत OnePlus Nord से भी कम रखी गई थी जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है. Xiaomi Ninebot C30 इलेकक्ट्रिक स्कूटर जो 2,000 रुपये की कीमत के साथ पेश किया गया था जो भारतीय मुद्रा में 21,000 रुपये के करीब होगी. हाालंकि, लॉन्च के समय से इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत बढ़ाकर 3,599 युआन कर दी गई है जो लगभग 38,000 रुपये होगी.

इस कम कीमत की वजह से यह स्कूटर चीनी बाजार में लोकप्रिय रहेगा और यह बहुत से ग्राहकों को आकर्षित करेगा. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पेसिफिकेशन्स और परफॉर्मेंस की बात करें, तो यह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से दौड़ सकता है और इसके लिए मालिक को लाइसेंस की जरूरत नहीं है.

Xiaomi Ninebot C30 की रेंज को देखें, तो यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर कुल 35 किलोमीटर की दूरी को कवर कर सकता है. इस स्कूटर में दी गई बैटरी रिमूवेबल है और इसका वजन 6 किलोग्राम है. Xiaomi Ninebot C30 को रोकने के लिए एक डिस्क ब्रेक के साथ रियर ड्रम बैक दी गई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्द अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में भी लॉन्च किया जाएगा. यह नया इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत से बाजारों में धमाल मचा सकता है. इसकी वजह यह भी है कि मौजूदा महामारी और वित्तीय किल्लत की वजह से बहुत से ग्राहक सस्ते वाहनों और विश्वसनीय विकल्पों को खोज रहे हैं.

Xiaomi Ninebot C30 के भारतीय लॉन्च की बात करें, तो इसकी उम्मीद फिलहाल कम ही लगती है. हालांकि, क्योंकि कंपनी भारतीय बाजार में स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी रेंज ऑफर करती है, इसलिए यह संभव है कि जल्दी ही Xiaomi इन इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत लेकर आए.

