बेहद खास है Xiaomi का इलेक्ट्रिक स्कूटर Mijia Scooter 1S, सिर्फ 3 सेकंड में हो जाता है फोल्ड

चीन की कंपनी Xiaomi ने एक खास इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है. इसका नाम Xiaomi Mijia Scooter 1S है. कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फुल चार्ज होने पर 30 किलोमीटर तक चलेगा. Xiaomi Mijia Scooter 1S की कीमत 1999 युआन यानी करीब 22 हजार रुपये है. यह इलेक्ट्रिक स्कूटर चीन में लॉन्च किया गया है और Xiaomi Mall प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

Xiaomi Mijia Scooter 1S की टॉप स्पीड 25 किमी प्रतिघंटा है. Xiaomi Mijia Scooter 1S में 8.5 इंच टायर्स का इस्तेमाल हुआ है. ये फिसलते नहीं हैं. हैंडल में फ्रंट व रियर व्हील्स दोनों के लिए डबल ब्रेक डिजाइन है. स्कूटर में एबीएस, एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम और लार्ज डिस्क ब्रेक सेटअप है.

Mijia Scooter 1S में एल्यूमीनियम अलॉय बॉडी का इस्तेमाल हुआ है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का वजन मात्र 12.5 किलोग्राम है और इस पर 100 किलो तक का वजन लोड किया जा सकता है. यह खास इलेक्ट्रिक स्कूटर फोल्डेबल है और इसे केवल 3 सेकंड के अंदर फोल्ड किया जा सकता है.

स्कूटर में तीन राइडिंग मोड हैं- एनर्जी-सेविंग मोड (ECO), नॉर्मल मोड (D) और स्पोर्ट्स मोड (S). स्कूटर में मौजूद स्विच बटन को दो बार दबाकर मोड को बदला जा सकता है. Xiaomi Mijia Scooter 1S एनर्जी रिकवरी को भी सपोर्ट करता है. स्कूटर मे इंटीग्रेट डीसी मोटर की सर्विस लाइफ 3000 घंटे की है. इसकी पावर रेटिंग 250W और मैक्सिमम आउटपुट 500W है.

Xiaomi Mijia Scooter 1S में कई फीचर्स हैं, जिनमें से एक विजुअल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है. यह सेल्फ डायग्नोसिस और चेकिंग को सपोर्ट करता है. दूसरे शब्दों में कहें तो अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर के किसी भी सिस्टम में कोई खराबी है तो डिस्प्ले इसे यूजर को बता देगा. इसके अलावा यूजर इसमें रियल टाइम स्पीड, ड्राइविंग स्टेटस, बैटरी लाइफ व अन्य जरूरी सूचना भी देख सकता है.

यह स्कूटर Zhilian Mijia ऐप सपोर्ट के साथ पेश किया गया. इस ऐप पर राइडर यूजर गाइड एक्सेस कर सकता है, फर्मवेयर अपग्रेड्स पा सकता है और राइडिंग स्टेटस भी चेक कर सकता है.

Source: GIZMOCHINA

