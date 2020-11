वर्ल्ड मैप से समझिए किस देश में कौन-सी बाइक है पॉपुलर, रॉयल एनफील्ड की दुनिया में बढ़ रही है डिमांड?

भारत में रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) लंबे समय से सबसे अधिक पसंद की जाने वाली मोटर साइकिल बनी हुई है. वैश्विक स्तर पर लोगों को कौन-सी बाइक पसंद आ रही है, इसे लेकर बजट डायरेक्ट मोटर साइकिल इंश्योरेंस ने एक वर्ल्ड मैप तैयार किया जिसमें सभी देशों में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली बाइक को दिखाया गया है. इस मैप के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक हार्ले डेविडसन (Harley Davidson) पसंद की जाती है जिसे नारंगी रंग में दिखाया गया है. इस मैप को तैयार करने के लिए गूगल कीवर्ड डेटा का सहारा लिया गया. इसके मुताबिक यह जानने की कोशिश की गई कि किसी देश में किसी कौन सी बाइक इंटरनेट पर खोजी जा रही है.

उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अधिकतर देशों के लोगों को सबसे अधिक हार्ले डेविडसन पसंद है. हालांकि इस महाद्वीप में हार्ले डेविडसन को पसंद करने के मामले में कुछ अपवाद में भी हैं जैसे कि मैक्सिको में सबसे अधिक होंडा और होंडुरस में लोगों को कावासाकी अधिक पसंद है. दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो वहां होंडा का दबदबा है.

हालांकि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में हार्ले डेविडसन और यामाहा भी पसंद की जाती है. डुकाती जैसी यूरोपीय गाड़ियों को भी जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक और गुयाना में लोग पसंद करते हैं.

नीचे वर्ल्ड मैप में जो हिस्सा दिखाया गया है, उसकी बात करें तो यहां चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और लातविया को छोड़कर अन्य देशों के लोगों को हार्ले डेविडसन अधिक पसंद है. चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में कावासाकी की बाइक्स पसंद की जाती है और लातविया में होंडा पसंद की जाती है. नीचे दिए गए हिस्से में जो देश हैं, उनमें नार्वे, जर्मनी, डेनमार्क, हंगरी, यूके और स्विटजरलैंड आदि देश हैं.

इटली में सबसे अधिक डुकाती पसंद की जाती है और स्पेन के लोगों को कावासाकी अधिक पसंद है. अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो इस पूरे महाद्वीप की पसंद में विविधता है. यहां पर भारतीय बाइक भी लोगों की पसंद बनी हुई है. सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और नाइजीरिया में रॉयल इनफील्ड में सबसे अधिक प्रसिद्ध है. इथियोपिया में बजाज ऑटो गूगल पर सबसे अधिक खोजी जाने वाली बाइक है.

अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में तंजानिया को छोड़कर सिर्फ हार्ले डेविडसन और डुकाती को इंटरनेट पर खोजा गया. तंजानिया में वेस्पा को लोगों ने अधिक पसंद किया.

पूर्वी देशों की बात करें तो हार्ले डेविडसन लोगों को पसंद तो है लेकिन दक्षिण एशिआई देशों में सबसे अधिक रॉयल इनफील्ड को पसंद किया जाता है. जापान में कावासाकी सबसे अधिक प्रसिद्ध है. कावासाकी मूल रूप से जापान की कंपनी है. कावासाकी के अलावा जापान की एक और कंपनी होंडा की बाइक्स दक्षिण कोरिया और फिलीपींस में सबसे अधिक पसंद की जाती है.

