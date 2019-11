बाइक चलाने का है शौक तो जान लें ABS, CBS और ट्रैक्शन कंट्रोल; कैसे करते हैं सेफ्टी

बाइक खरीदने में उसकी पावर, माइलेज, लुक, कीमत के अलावा सेफ्टी फीचर्स भी खासे मायने रखते हैं. अब नए नियमों के मुताबिक, 125 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली सभी बाइक में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) और 150 cc या उससे ऊपर की बाइक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. क्या आप जानते हैं कि ABS, CBS, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स का मतलब क्या है, ये कैसे बाइक चलाने में आपकी मदद करते हैं. आइए बताते हैं….

अचानक ब्रेक लगाए जाने की स्थिति में एबीएस बाइक के पिछले पहिए को जाम होने से बचाता है. इससे बाइक फिसलने से बच जाती है. एडवेंचर और ऑफरोड बाइक्स के मामले में यह सिस्टम बाइक को फिसलने से बचाता है.

कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (सीबीएस) भी काफी हद तक एबीएस की तरह ही काम करता है. इसमें फ्रंट और रियर ब्रेक आपस में कनेक्ट होते हैं. इस सिस्टम की बदौलत बाइक में एक ब्रेक लगाने पर दूसरा ब्रेक अपने आप लग जाता है. उदाहरण के तौर पर अगर आप रियर ​ब्रेक लगाते हैं तो फ्रंट ब्रेक अपने आप लग जाता है. इस सिस्टम की मदद से बाइक सही वक्त पर रुक जाती है और संतुलन भी नहीं बिगड़ता है.

गीले या कीचड़ भरे रास्तों पर कम घर्षण होने के कारण बाइक के फिसलने का खतरा रहता है. ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम होने से नियंत्रण नहीं खोता. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह सिस्टम रियर व्हील तक पहुंचने वाली पावर और स्पीड को कंट्रोल करता है. ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर मुख्य रूप से प्रीमियम ऑफ-रोड या स्पोर्ट्स बाइक में होता है.

रियर लिफ्ट-ऑफ प्रॉटेक्शन (RLP) जैसे सेफ्टी फीचर सिंगल एबीएस वाली बाइक में दिए जाते हैं. ऐसी बाइक्स में सिर्फ आगे के पहिए में डिस्क ब्रेक होता है. आज के दौर में 150-200 cc बाइक में आगे सिंगल ABS और पीछे RLP दिए जाते हैं. यह फीचर अचानक ब्रेक लगाने के दौरान पिछल पहिए को हवा में उठने से बचाता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.