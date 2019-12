BS-VI टू-व्हीलर खरीदना है? मार्केट में मिलेंगे ये 8 स्कूटर और बाइक

अप्रैल 2020 में भारत में BS-VI एमिशन नॉर्म्स लागू होने वाले हैं. इसे देखते हुए व्हीकल कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में मौजूद मॉडल्स को BS-VI कंप्लायंट बना रही हैं, साथ ही नए प्रॉडक्ट में BS-VI इंजन उपलब्ध करा रही हैं. BS-VI इंजन के चलते व्हीकल से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है. अगर आप भी BS-VI टू-व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो इस वक्त मार्केट में 8 विकल्प मौजूद हैं. हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, TVS और यामाहा ने कुछ स्कूटर और बाइक मॉडल्स के BS-VI वेरिएंट पेश कर दिए हैं. आइए डालते हैं इन पर एक नजर….

BS-VI Honda Activa 125 Fi को भारत में सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था. केवल 2 महीने के अंदर इस स्कूटर की 25000 यूनिट बिक चुकी हैं. BS-VI Honda Activa 125 Fi तीन वेरिएंट्स स्टैंडर्ड, अलॉय और डीलक्स में उपलब्ध है. इन वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत क्रमश: 67490, 70990 और 74490 रुपये है. अपडेटेड Activa 125 में दो सेगमेंट फर्स्ट फीचर हैं. पहला इंजन इनहिबिटर के साथ साइड स्टैंड इंडिकेटर है, जो स्टैंड डाउन होने पर स्कूटर को स्टार्ट होने से रोकता है. दूसरा फीचर साइलेंट स्टार्टर मोटर है.

नए BS-VI Activa 125 में इंजन पहले के समान ही है. स्कूटर में आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, जो इंजन के बहुत देर तक निष्क्रिय रहने की स्थिति में पावर कट कर देता है. इसके अलावा इंजन फ्यूल इंजेक्टेड है, जिसके चलते एक्टिवा भारत में दूसरा ऐसा स्कूटर है जिसमें FI tech है. यह फीचर सबसे पहले हीरो मैस्ट्रो एज में ​मिला था. साथ में होंडा eSP (इनहैंस्ड स्मार्ट पावर) टेक्नोलॉजी दी गई है.

होंडा की पहली BS-VI बाइक SP125 को नवंबर में लॉन्च किया गया. SP125 BS-VI होंडा CB Shine SP का नया वर्जन है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 729़00 रुपये रखी गई है. कंपनी इस मॉडल में दो BS-VI ट्रिम की पेशकश कर रही है. SP125 BS-VI में नया इंजन है जो 125cc, सिंगल सिलिंडर मोटर है. इंजन फ्यूल इंजेक्टर की मदद से 7,500 rpm पर 10.72 hp पावर और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड गियरबॉक्स और इलेक्ट्रिक स्टार्ट है. SP125 BS-VI के एक वर्जन के फ्रंट में डिस्क ब्रेक हैं, वहीं स्टैंडर्ड तौर पर बाइक के दोनों ओर ड्रम ब्रेक्स हैं. इस बाइक में CBS भी उपलब्ध है और HET और eSP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है.

इस बाइक को नवंबर में लॉन्च किया गया. यह भारत की पहली BS-VI बाइक है. एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 64900 रुपये रखी गई है. BS-VI Hero Splendor iSmart में 113.2cc,​ सिंगल सिलिंडर, एयर कूल्ड इंजन है और 4 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है. इंजन 9hp पावर और 9.8Nm का टॉर्क जनरेट करता है. बाइक के फ्रंट में 240mm डिस्क ब्रेक और रियर में 130mm ड्रम ब्रेक हैं.

ये दोनों बाइक्स नवंबर में लॉन्च हुई हैं. BS-VI FZ-FI की कीमत 99,200 रुपये रखी गई है, जबकि BS-VI FZS-FI की एक्स शोरुम कीमत 101,200 रुपये है. यामाहा ने FZS-FI के दो नए कलर ऑप्शन लॉन्च किए हैं, जो कि डार्कनाइट और मैटालिक रेड हैं. डार्कनाइट कलर मॉडल 102,200 रुपये की एक्स शोरूम कीमत में मिलेगा. BS-VI यामाहा FZ-FI और FZS-FI में 149 cc सिंगल सिलिंडर इंजन दिया गया है, जो 12.4 hp तक की पावर और 13.6 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. बाइक्स में सिंगल चैनल एबीएस फ्रंट व्हील्स में मौजूद होगा. बाइक के फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक होंगे.

ये दोनों बाइक नवंबर के आखिर में लॉन्च हुई हैं. अपग्रेड के बाद अब 2020 TVS Apache RTR 160 4V और Apache RTR 200 4V की एक्स शोरूम कीमत इस तरह है…

2020 Apache सीरीज में TVS का ‘RT-Fi’ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है. TVS Apache RTR 200 4V में 197.75cc, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक, 4 वॉल्व, ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन 20 hp पावर और 16.8 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. ट्रांसमिशन विकल्प में 5 स्पीड गियरबॉक्स है. बाइक में TVS की SmartXonnect स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी दी गई है. TVS Apache RTR 200 अपनी श्रेणी की अकेली ऐसी बाइक है, जिसमें रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन कंट्रोल के साथ ड्युअल चैनल ABS और स्लिपर क्लच है.

TVS Apache RTR 160 4V की बात करें तो इसमें 159.7 cc, सिंगल सिलिंडर 4 स्ट्रोक, 4 वॉल्व, ऑयल कूल्ड इंजन का इस्तेमाल हुआ है. यह 16 hp पावर और 14.12 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है. साथ में 5 स्पीड गियरबॉक्स है.

BS VI TVS Jupiter स्कूटर को भी नवंबर के आखिर में लॉन्च किया गया है. कंपनी ने यह पेशकश Classic वेरिएंट में की है. BS VI TVS Jupiter की कीमत 67,911 रुपये है. स्कूटर में नए एमिशन नॉर्म्स के अनुकूल इंजन दिए जाने के अलावा फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी दी गई है. इसके चलते Jupiter भारत का पहला Fi इनेबल्ड 110cc स्कूटर बन गया है. TVS का दावा है कि BS VI Jupiter का माइलेज पुराने मॉडल से 15 फीसदी ज्यादा रहेगा. Jupiter में सिंगल सिलिंडर, एयर कूल्ड इंजन मौजूद है, जो 7.8 hp पावर 8.4 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. हालांकि अभी तक यह सामने नहीं आया है कि स्कूटर के इंजन स्पेसिफिकेशंस में बदलाव किया गया है या नहीं.

