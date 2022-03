Volkswagen की नई सेडान कार Virtus से उठा पर्दा, बुकिंग शुरू, चेक करें पूरी डिटेल

Volkswagen Virtus: फाक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने आज आखिरकार अपनी नई मिड-साइज़ सेडान Volkswagen Virtus से पर्दा उठा दिया है. नई Volkswagen Virtus ने भारत में अपना वर्ल्ड प्रीमियर किया है और इसके लिए प्री-बुकिंग भी शुरू हो गई है. इसके मई 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद है. नई Volkswagen Virtus कंपनी के इंडिया लाइन-अप में Vento की जगह लेगी और इस मेड-इन-इंडिया सेडान को कई वैश्विक बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा. Top 5 Electric Cars sold in India in 2021: ये रहीं 2021 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 इलेक्ट्रिक कारें, चेक करें आपके लिए कौन सी EV है बेस्ट नई Volkswagen Virtus में क्या है खास नई Volkswagen Virtus इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत इस जर्मन कारमेकर कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट है. इसके तहत पहली कार Taigun थी. यह इंडिया-स्पेसिफिक MQB A0-IN प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और स्कोडा स्लाविया के साथ अपने प्लेटफॉर्म और मैकेनिकल साझा करती है. हालांकि, डिजाइन की बात करें तो Virtus को एक बेहतरीन डिजाइन के साथ पेश किया गया है और इसमें एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं. डाइमेंशन और इंजन डाइमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 4,561 मिमी, चौड़ाई 1,752 मिमी और ऊंचाई 1,507 मिमी है. इस सेडान का व्हीलबेस 2,651 मिमी है और इसमें 521 लीटर का बड़ा बूट स्पेस है. पावरट्रेन विकल्पों की बात करें तो इसे दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. पहला 1.0-लीटर TSI है जो 113 hp और 178 Nm जनरेट करता है, जो कि 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा है. इसमें 1.5-लीटर TSI मोटर भी मिलता है जो 148 hp की पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड DSG के साथ जोड़ा गया है. फीचर्स की बात करें तो Virtus में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल कॉकपिट, हवादार सीटें, छह एयरबैग समेत बहुत कुछ मिलता है. नई Volkswagen Virtus को मई 2022 में भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. लॉन्च होने पर, यह स्कोडा स्लाविया, होंडा सिटी, मारुति सुजुकी सियाज़ और हुंडई वेरना जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. (Article: Shakti Nath Jha)

