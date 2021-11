Volkswagen Tiguan Facelift SUV 7 दिसंबर को होगी लॉन्च, भारत में शुरू हुआ प्रोडक्शन, जानें इसकी खूबियां

Volkswagen Tiguan Facelift: जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी फाक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) जल्द ही देश में फेसलिफ्टेड फाइव-सीटर टिगुआन एसयूवी लॉन्च करने जा रही है. नए 2021 फाक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट को 7 दिसंबर, 2021 को लॉन्च किया जाएगा. इसके लॉन्च से पहले, कंपनी ने महाराष्ट्र में फाक्सवैगन ग्रुप के औरंगाबाद प्लांट में नए टिगुआन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. इस जर्मन कारमेकर की भारतीय सब्सिडियरी कंपनी का कहना है कि नई टिगुआन के लॉन्च के साथ 2021 के अंत तक चार नए SUVW को लॉन्च किया जाएगा. इसकी घोषणा पिछले साल की गई थी.

फाक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट में कई कॉस्मेटिक बदलाव और कुछ नए फीचर्स मिलेंगे. डिजाइन की बात करें तो फ्रंट में इसमें डीआरएल के साथ नए एलईडी मैट्रिक्स हेडलैंप, नए बंपर और 18 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे. पीछे की तरफ, इसमें टेलगेट और नई एलईडी टेललाइट्स होंगी. अंदर की बात करें तो इसके Tiguan Allspace के समान होने की उम्मीद है. इसमें एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 8.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल आदि मिलेगा.

हालांकि, इस अपडेटेड मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसका पावरट्रेन होगा. 2017 में भारत में लॉन्च किए गए प्री-फेसलिफ्ट टिगुआन में केवल डीजल इंजन था. वहीं, एसयूवी का आगामी फेसलिफ्ट वर्जन केवल बीएस 6 कंप्लायंट टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध होगा. इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा. यह मोटर 187 hp की पावर और 320 Nm का टार्क जनरेट करेगी. इंजन को 7-स्पीड DSG (डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स) के साथ जोड़ा जाएगा और इसमें VW का 4Motion ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा.

इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए स्कोडा ऑटो फाक्सवैगन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर गुरप्रताप बोपाराय ने कहा, “हम अपने ग्राहकों को फाक्सवैगन ग्रुप की बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रोडक्ट लगातार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. नई टिगुआन की शुरुआत इसी का एक उदाहरण है. SUVW ब्रांड फाक्सवैगन के लिए एक ग्लोबल बेस्ट-सेलर और एक बेहतर मॉडल रहा है. हम भारतीय बाजार में 5-सीटर टिगुआन को वापस लाकर बेहद खुश हैं.” नई टिगुआन के प्रोडक्शन की शुरुआत पर बोलते हुए फाक्सवैगन पैसेंजर कार्स इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा, “वैश्विक स्तर पर, टिगुआन ने एक मजबूत और सक्षम कारलाइन के रूप में अपनी क्षमता को साबित कर दिया है. हम दिसंबर 2021 की शुरुआत में नई 5-सीटर टिगुआन के लॉन्च की उम्मीद करते हैं.”

नए फाक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट 7 दिसंबर, 2021 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसके लिए बुकिंग अभी तक खुली नहीं है, लेकिन संभावित ग्राहक फाक्सवैगन इंडिया डीलरशिप या ब्रांड की वेबसाइट के माध्यम से अपना इंटरेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. नई फाक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट की कीमत 30 लाख रुपये, एक्स-शोरूम से कम होने की उम्मीद है. लॉन्च होने के बाद, यह सीधे तौर पर Hyundai Tucson और Jeep Compass को टक्कर देगी.

(Article: Shakti Nath Jha)

