Volkswagen Tiguan Facelift भारत में लॉन्च, जानें कीमत समेत इस शानदार कार की अन्य खूबियां

Volkswagen Tiguan Facelift: फाक्सवैगन इंडिया ने आखिरकार देश में फेसलिफ्टेड फाइव-सीटर टिगुआन एसयूवी को लॉन्च कर दिया है. नई 2021 फाक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट को भारत में 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. फाक्सवैगन इंडिया ने इस साल सितंबर में नई Taigun मिड-साइज़ SUV को लॉन्च किया था, जिसके बाद टिगुआन फेसलिफ्ट एसयूवी कंपनी का दूसरा बड़ा लॉन्च है. नई फाक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट में कई कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं. यहां हमने इस नई कार के फीचर्स समेत अन्य खूबियों के बारे में बताया है.

डिजाइन की बात करें तो फाक्सवैगन टिगुआन हमेशा से ही एक खूबसूरत एसयूवी रही है और इस फेसलिफ्ट अपडेट के साथ यह थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी भी दिख रही है. आगे की तरफ, इसमें अपडेटेड शार्प हेडलैम्प्स और नई LED मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के साथ DRLs हैं. एसयूवी में बहुत सारे क्रोम एक्सेंट के साथ ग्रिल के लिए एक स्लिमर थ्री-स्लैट डिज़ाइन भी है. इसमें नया बंपर, और नए 18-इंच के अलॉय व्हील भी हैं. पीछे की तरफ, एसयूवी टेलगेट पर नई एलईडी टेललाइट्स दिए गए हैं. साथ ही, इस SUV को सात अलग-अलग रंगों में पेश किया गया है.

फीचर्स की बात करें तो नई फाक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट में एंड्रॉयड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ एक नया 8.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. एसयूवी की कुछ अन्य फीचर्स में एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, एक नया स्टीयरिंग व्हील, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 30 रंगों के साथ एंबिएंट लाइटिंग, 615-लीटर बूट स्पेस आदि शामिल हैं. सेफ्टी इक्विपमेंट के तौर पर काम में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा आदि दिए गए हैं.

पावरट्रेन की बात करें तो, 2017 में भारत में लॉन्च हुई प्री-फेसलिफ्ट टिगुआन में केवल डीजल इंजन था, वहीं एसयूवी के नए फेसलिफ़्टेड वर्जन को केवल टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है. यह एक डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है. यह मोटर 187 hp की पावर और 320 Nm का टार्क जनरेट करता है. इंजन 7-स्पीड DSG (डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स) के साथ आता है. इसमें फाक्सवैगन का 4Motion ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलता है.

नई 2021 फाक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट को भारत में 31.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसके लिए बुकिंग खुल गई है, वहीं डिलीवरी जनवरी 2022 में शुरू होगी. नई टिगुआन को महाराष्ट्र में फाक्सवैगन ग्रुप के औरंगाबाद प्लांट में असेंबल किया गया है. इसे 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और RSA के साथ 3 फ्री सर्विसेज के साथ पेश किया गया है. नई 2021 फाक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट सीधे तौर पर of Hyundai Tucson, Citroen C5 Aircross, और Jeep Compass को टक्कर देगी.

(Article: Shakti Nath Jha)

