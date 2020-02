Volkswagen T-Roc 18 मार्च को होगी लॉन्च, ​Kia Seltos को देगी टक्कर; जानें संभावित कीमत और फीचर्स

फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen) ने नई T-Roc की लॉन्च डेट का खुलासा ​कर दिया है. इसे 18 मार्च को भारत में लॉन्च किया जाएगा. T-Roc कंप्लीटली बिल्ट यूनिट यानी CBU के तौर पर भारत आएगी. इसकी कीमत 18 लाख रुपये रह सकती है. T-Roc को कंपनी ने 2020 Auto Expo में शोकेस ​किया था और तभी इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी थी.

भारत में आने वाली Volkswagen T-Roc में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल TSI इंजन मिल सकता है. इस SUV में वैकल्पिक AWD (ऑल व्हील ड्राइव) सिस्टम भी दिया जा सकता है. T-Roc की टक्कर ​किया सेल्टोस हो होगी.

एक्सटीरियर की बात करें तो T-Roc में हेक्सागोनल ग्रिल, LED प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, बुलेट शेप्ड LED DRLs, फॉग लैंप्स, 5 स्पोक अलॉय व्हील्स, LED टेल लैंप्स और रूफ माउंटेड स्पॉइलर हैं. T-Roc के वैश्विक वर्जन में 11.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है. इन्फोटेनमेंट सिस्टम एप्पल कारप्ले और Android Auto दोनों को सपोर्ट करता है. भारत आने वाली T-Roc में इनके अलावा वायरलेस चार्जिंग और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की भी संभावना है.

फॉक्सवैगन ने 2020 Auto Expo में T-Roc के अलावा Taigun, Tiguan Allspace और इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट ID Crozz को भी शोकेस किया गया था. Tiguan Allspace 6 मार्च को लॉन्च होने वाली है और इसका मुकाबला Toyota Fortuner, Ford Endeavour, Isuzu MU-X, Mahindra Alturas G4 और Skoda Kodiaq से होगा. इस बारे में डिटेल में पढ़ें…Volkswagen Tiguan Allspace 6 मार्च को होगी लॉन्च; जानें इंजन, पावर और फीचर्स की डिटेल

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.