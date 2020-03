Volkswagen T-Roc SUV भारत में लॉन्च, 19.99 लाख है कीमत; BS-VI पेट्रोल इंजन के साथ देगी 150hp की पावर

फोक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने अपनी T-Roc SUV को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये रखी गई है. इससे पहले हाल ही में कंपनी ​तिगुआन AllSpace को भारत में लॉन्च किया था. T-Roc देश में CBU रूट से आएगी. सूत्रों के मुताबिक, T-Roc की अभी तक 500 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी हैं. T-Roc 5 ड्युअल टोन रंगों में उपलब्ध होगी. इस एसयूवी की डिलीवरी मध्य अप्रैल से शुरू होगी.

Volkswagen T-Roc में 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन है. यह BS-VI कंप्लायंट है. एसयूवी का इंजन 150hp पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है. साथ में 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन और पैडल शिफ्टर्स हैं. कंपनी का कहना है कि T-Roc के इंजन के साथ सिलिंडर डिएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. इससे बेहतर माइलेज पाने में मदद मिलेगी.

T-Roc में LED हैडलैंप्स, हुंडई Tucson जैसी DRLs, 17 इंच ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स और LED टेल लैंप्स हैं. एसयूवी के केबिन में सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स हैं. इन्फोटेनमेंट सिस्टम Android और IOS कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. T-Roc के साथ फोक्वैगन का WeConnect Go ऐप भी है. इस पर व्हीकल की इनफॉरमेशन देखी जा सकती है और इमर्जेन्सी कॉल​ की जा सकती है या रोडसाइड असिस्टेंस पाया जा सकता है. कार के सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) आदि शामिल हैं.

Volkswagen T-Roc का मुकाबला Jeep Compass और Hyundai Tucson से है. हालांकि यह अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले छोटी है और केवल पेट्रोल वेरिएंट में है. वहीं Tucson पेट्रोल, डीजल इंजन के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और Jeep Compass पेट्रोल-DCT व डीजल-ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है.

