Volkswagen Vento और Polo सस्ते में खरीदने का मौका, 1.60 लाख रु तक मिल रही है छूट

Volkswagen September Offer: अन्य कार कंपनियों की तरह फोक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने भी सितंबर माह के लिए कारों पर डिस्काउंट घोषित कर दिए हैं. कंपनी की पोलो और वेंटो कार पर इस माह 1.6 लाख रुपये तक की छूट हासिल की जा सकती है. ये छूट डीलरशिप्स की ओर से ऑफर की जा रही है. फोक्सवैगन की कारों पर की जा रही पेशकश का फायदा सितंबर माह के अंदर बुकिंग किए जाने पर ही मिलेगा.

Vento पर मौजूद छूट की बात करें तो चुनिंदा डीलरशिप्स पर Volkswagen Vento के मिड स्पेक Comfortline वेरिएंट पर 1.6 लाख रुपये की नकद छूट है. गाड़ी के Highline Plus वेरिएंट पर 1.10 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है. वहीं अगर Volkswagen Polo की बात करें तो इस कार के टॉप स्पेक Highline Plus वेरिएंट पर सितंबर में 20000 रुपये की छूट है. वहीं Comfortline वेरिएंट पर लगभग 25000 रुपये की छूट का फायदा लिया जा सकता है. गाड़ी के एंट्री लेवल Trendline वेरिएंट पर 30000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है.

यह डिस्काउंट फोक्सवैगन कारों के केवल मैनुअल वेरिएंट पर ही उपलब्ध है. ऑटोमेटिक वर्जन पर डिस्काउंट नहीं है क्यों​कि कंपनी ने कुछ दिन पहले ही पोलो और वेंटो के ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च किए हैं. Volkswagen के भारत में लाइन अप की बात करें तो कंपनी भारतीय बाजार में Tiguan Allspace, T-Roc, Polo, Polo GT और Vento मॉडल की बिक्री करती है. Volkswagen की आगामी कॉम्पैक्ट एसयूवी Taigun है. इस कार के कॉन्सेप्ट का फरवरी में हुए Auto Expo 2020 में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था. Tiguan Allspace और T-Roc को Auto Expo के बाद इसी साल पेश किया गया है. फोक्सवैगन की कारों की भारत में कीमत 5,87,500 रुपये से शुरू है.

