Volkswagen ने भारत में बंद कीं Ameo और Tiguan, ये है वजह; क्या आएगा इनका रिप्लेसमेंट?

फोक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने भारत में Ameo और Tiguan कारों को बंद कर दिया है. कंपनी ने इन्हें अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है. इसकी वजह इन दोनों कारों का ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाना है. फोक्सवैगन Tiguan का उत्पादन सीमित संख्या में कर रही थी, हालांकि Ameo को बड़े लेवल पर बनाया जा रहा था. पिछले साल Volkswagen ने कहा था कि कंपनी ने Ameo के लॉन्च होने से लेकर अब तक 50000 यूनिट की बिक्री की है.

Ameo को 2016 में लॉन्च किया गया था और ये कई फीचर्स से लैस थी. इनमें ऑटो हैडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स आदि शामिल हैं. Ameo में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प थे. पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर यूनिट थी, जो 73hp/110Nm का आउटपुट देता है. वहीं डीजल इंजन 1.5 लीटर यूनिट था और आउटपुट 108hp/250Nm था. पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था. वहीं डीजल इंजन के साथ 7 स्पीड DSG भी था.

कंपनी ने Ameo के पेट्रोल इंजन को 2019 की शुरुआत में 1.0 लीटर MPI से रिप्लेस किया था. सेफ्टी फीचर्स में कार में ड्युअल एयरबैक्स और ABS स्टैंडर्ड तौर पर थे, जो कि उस वक्त इस सेगमेंट की किसी भी कार में उपलब्ध नहीं थे.

फोक्सवैगन ​Tiguan SUV को 2017 में लॉन्च किया गया था. यह दो ट्रिम में आती थी, जिनमें 2.0 लीटर डीजल इंजन का इस्तेमाल हुआ था. यह इंजन 147hp पावर और 330Nm का टॉर्क जनरेट करता था. साथ में 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन था. Tiguan की कीमत बेहद ज्यादा थी. वैसे तो इसकी टक्कर हुंडई Tucson और जीप Compass से थी लेकिन इसकी कीमत के चलते यह Endeavour और Fortuner वाली कैटेगरी में आ गई. यह भी एक कारण हो सकता है, जिसके चलते Tiguan लोगों को नहीं लुभा पाई.

Ameo का फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट लाए जाने की संभावना नहीं है. हो सकता है कि फोक्सवैगन 2022 में इंडिया स्पेसिफिक नई पोलो को लॉन्च करने के बाद इस बारे में सोचे. जहां तक Tiguan की बात है तो कंपनी ने इसके AllSpace मॉडल यानी Tiguan AllSpace को भारत में लॉन्च कर दिया है. आगे चलकर संभावना है कि फोक्सवैगन डीजल Tiguan को वापस लाए. इसके अलावा फोक्सवैगन T-Roc SUV को भी लॉन्च कर चुकी है, जो Tiguan की खाली जगह भर सकती है.

