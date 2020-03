फरवरी में 8.77% कम बिकीं कारें, कोरोना और BS-6 ट्रांजिशन के चलते उत्पादन घटा

Vehicle Sales Data SIAM: देश में विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की थोक बिक्री में फरवरी में 19.08 फीसदी की गिरावट रही. इस दौरान कारों की बिक्री में 8.77 फीसदी की गिरसवट आई है. इसकी प्रमुख वजह आर्थिक नरमी के चलते कमजोर पड़ती मांग और वाहन उत्पादन को बीएस-6 के अनुरूप बनाने की वजह से बीएस-4 वाहनों का उत्पादन घटना है. वाहन विनिर्माता कंपनियों के अखिल भारतीय संगठन ‘सोसायटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स’ (सियाम) ने शुक्रवार को फरवरी के वाहन बिक्री आंकड़े जारी किए हैं.

आंकड़ों के अनुसार फरवरी में विभिन्न श्रेणियों में कुल 16,46,332 वाहन बिके जबकि फरवरी 2019 में यह आंकड़ा 20,34,597 वाहन था. सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने एक बयान में कहा कि कंपनियों की थोक बिक्री में गिरावट की प्रमुख वजह आर्थिक नरमी और बीएस-4 वाहनों का उत्पादन घटना है. वाहन पोर्टल पर मौजूद पंजीकृत वाहनों की संख्या के आधार पर बीएस-4 वाहनों की अंतिम समय की खरीद में कुछ बढ़ोत्तरी हो सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार समीक्षावधि में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री 7.61 फीसदी गिरकर 2,51,516 वाहन रही जो फरवरी 2019 में 2,72,243 वाहन थी. कारों की बिक्री 8.77 फीसदी घटकर 1,56,285 वाहन रही जो पिछले साल फरवरी में 1,71,307 वाहन थी.

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की वाहन बिक्री फरवरी में 2.34 फीसदी घटकर 1,33,702 वाहन रही. वहीं हुडई मोटर इंडिया की बिक्री में भी 7.19 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह 40,010 वाहन रही. बाजार में नयी आने वाली किया मोटर्स बिक्री के मामले में तीसरे स्थान पर रही. फरवरी में कंपनी ने 15,644 वाहन बेचे.

दोपहिया श्रेणी में फरवरी में बिक्री 19.82 फीसदी गिरकर 12,94,791 इकाई रही. पिछले साल फरवरी में 16,14,941 दोपहिया वाहन बिके थे. सबसे बड़ी दोपहिया वाहन विनिमर्मा हीरो मोटोकॉर्प की कुल दोपहिया वाहन बिक्री फरवरी में 20.05 फीसदी घटकर 4,80,196 वाहन रही. जबकि प्रतिद्वंदी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का बिक्री 22.83 फीसदी गिरकर 3,15,285 वाहन रही.

इसी तरह चेन्नई की टीवीएस मोटर कंपनी की बिक्री फरवरी में 26.73 फीसदी टूटकर 1,69,684 वाहन रही. मोटरसाइकिलों की बिक्री में भी गिरावट दर्ज की गयी है. फरवरी में यह 22.02 फीसदी गिरकर 8,16,679 मोटरसाइकिल रही जो पिछले साल फरवरी में 10,47,356 वाहन थी. स्कूटर की बिक्री 14.27 फीसदी की गिरावट के साथ फरवरी में 4,22,310 वाहन रही जो फरवरी 2019 में 4,92,584 इकाई थी.

सियाम के मुताबिक वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री फरवरी में 32.9 फीसदी गिरकर 58,670 वाहन रही जो पिछले साल फरवरी में 87,436 वाहन थी.

सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते चीन से कलपुर्जों की बाधित आपूर्ति भी चिंता का कारण है. इससे कंपनियों की उत्पादन योजनाओं पर असर पड़ सकता है. हालांकि कोरोना वायरस महामारी के लिए सरकार का ‘फोर्स मैजेयर’ की अधिसूचना जारी करना और सभी तरह के सीमा शुल्क केंद्रों पर आयात के लिए 24 घंटे की मंजूरी सुविधा शुरू करना एक स्वागत योग्य कदम है. ‘फोर्स मैजेयर’ अनुबंधों में शामिल किया जाने वाला एक कानूनी प्रावधान है. यह प्रावधान संबंधित पक्षों को उनके नियंत्रण से बाहर की कोई परिस्थिति बनने की स्थिति में अनुबंध की कानूनी बाध्यताओं से राहत प्रदान करता है.

