Jeep Compass खरीदना चाहते हैं! मिल रहा 2.15 लाख रु तक का मेगा डिस्काउंट

अगर आप Jeep Compass खरीदना चाहते हैं अभी इसे सस्ते में खरीदा जा सकता है. इस वक्त जीप कंपास पर 2.15 लाख रुपये तक का मेगा डिस्काउंट चल रहा है. हालांकि यह छूट इस व्हीकल के चुनिंदा वेरिएंट्स पर ही मिल रही है. जीप कंपास SUV के पोर्टफोलियो में इस वक्त स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, लॉन्गीट्यूड, लॉन्गीट्यूड ऑप्शन, लिमिटेड, लिमिटेड ऑप्शन और लिमिटेड प्लस शामिल हैं. केवल लिमिटेड, लिमिटेड ऑप्शन और लिमिटेड प्लस वेरिएंट में 4×4 ड्राइवट्रेन उपलब्ध है.

2.15 लाख रुपये की छूट जीप कंपास के लिमिटेड वेरिएंट के पेट्रोल (AT) वर्जन पर मिल रही है. इसी तरह लॉन्गीट्यूड ऑप्शनल पेट्रोल (AT) वेरिएंट पर 1.50 लाख रुपये और स्पोर्ट प्लस डीजल (MT) वेरिएंट पर 1 लाख रुपये की छूट है. SUV के बाकी सभी वेरिएंट पर ​कोई छूट नहीं दी जा रही है.

जीप कंपास पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में आती है. इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प उपलब्ध हैं. पेट्रोल इंजन 1.4 लीटर, मल्टीएयर यूनिट है, जो 163 hp पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. डीजल इंजन 2.0 लीटर, मल्टी जेट इंजन है. यह 170 hp पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. डीजल इंजन स्टैंडर्ड तौर पर 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, वहीं पेट्रोल इंजन कुछ वेरिएंट्स में 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है.

जीप कंपास की कीमत 14.99 लाख से 23.11 लाख रुपये तक है. इस प्राइस सेगमेंट में जीप कंपास की टक्कर Tata Harrier, MG Hector, Mahindra XUV500 से है. कंपास के अलावा जीप ब्रांड के तहत भारत में Cherokee, Grand Cherokee और Wrangler SUV की भी बिक्री होती है.

