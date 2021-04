बजाज की Pulsar 220F का अपडेटेड वर्जन हुआ लांच, कंपनी ने किए ये खास बदलाव

देश की प्रमुख बाइक निर्माता कंपनी Bajaj ने अपनी लांग-सेलिंग बाइक Pulsar 220F मॉडल को अपडेट किया है. हालांकि इसमें अधिक अपडेट नहीं किया गया है लेकिन इसके बावजूद बाइकप्रेमियों को शोरूम से घर तक ले जाने के लिए लुभाने के लिए काफी है. इस अपडेट के तहत नई पेंट स्कीम्स भी है. बजाज पल्सर 220एफ बीएस6 को चार रंगों में खरीद सकते हैं- स्पार्कल ब्लैक, पर्ल व्हाइट, सैफायर ब्लू और वोल्कानिक रेड. इस बाइक को ऑनलाइन या शोरूम में जाकर ऑर्डर कर सकते हैं. इसकी कीमतों में बदलाव नहीं किया है लेकिन इन चारों कलर ऑप्शंस को आधिकारिक तौर पर लांच करने से पहले पल्सर 220एफ की कीमत बढ़ा दिया था. दिल्ली के एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत 1.28 लाख रुपये तय की गई है. इसके अलावा बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में एक और मामूली बदलाव किया गया है. अब इसमें ब्लू बैकलाइट दिया गया है और एवरेज फ्यूल इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एंपटी और कॉर्बन फाइबर दिया हुआ है.

मारुति सुजुकी का मुनाफा 10% घटकर 1166 करोड़ रहा, निवेशकों को मिलेगा 45 रु प्रति शेयर डिविडेंड

बजाज पल्सर 220एफ की हमेशा से एक कल्ट फॉलोविंग रही है और यही वजह है कि कंपनी अभी इसे रिटायर करने के बारे में नहीं सोच रही है. जिन लोगों को मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी और गुड परफॉरमेंस दोनों चाहिए होती है, उनकी पसंदीदा बाइक्स में एक इसे भी शुमार किया जाता है. पिछले साल 2020 में बजाज ने इसके इंजन को बीएस6 के अनुपालन के लिए जरूरी बदलाव किए थे. इसका इंजन 20.4PS का पॉवर और 18.55Nm का टॉर्क जेनेरेट कर सकता है. इसके अलावा इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया हुआ है.

बजाज की इस बाइक में एबीएस भी दिया हुआ है लेकिन यह सिंगल चैनल ही है और फ्रंट व्हील में है. हालांकि दोनों सिरों पर इसमें डिस्क ब्रेक्स दिया हुआ है. बजाज उन चंद बाइक निर्माता कंपनियों में शुमार है जो अपनी बाइक्स में बैकलिट स्विचेज देती हैं और इस पल्सर 220एफ में यह दिया हुआ है. सूत्रों के मुताबिक बजाज पल्सर 220एफ को जल्द ही रीवैंप ही किया जाएगा और इसमें 4-वॉल्व हेड इंजन और अधिक पॉवर मिल सकता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.