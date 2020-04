इस साल ये 10 सेडान कारें भारत में कर सकती हैं एंट्री; Honda से लेकर BMW, Audi तक हैं तैयार

भले ही इस वक्त SUVs काफी पॉपुलर हों लेकिन कार कंपनियां केवल इन्हीं पर निर्भर नहीं हो रही हैं. वे सेडान कारों पर भी दांव लगा रही हैं और इनकी भी लगातार लॉन्च कर रही हैं. इस साल Honda से लेकर Audi और BMW, मर्सिडीज—बेंज से लेकर Skoda तक ने भारतीय बाजार में नई सेडान कारें उतारने की प्लानिंग कर रखी है. आइए जानते हैं साल 2020 में लॉन्च की जा सकने वाली ऐसी ही 10 सेडान कारों के बारे में…

Audi A3 कंपनी की सबसे छोटी सेडान है और भारतीय बाजार के लिए एंट्री लेवल मॉडल है. हाला ही में Audi ने घोषणा की थी कि उसने A3 की सारी बीएस4 इन्वेंटरी क्लियर कर दी है. नई Audi A3, नए डिजाइन और बीएस6 कंप्लायंट वर्जन में इस साल के आखिर में भारत में लॉन्च होने वाली है. नई Audi A3 की कीमत 30-40 लाख रुपये रहने की उम्मीद है.

A5 स्पोर्टबैक, कंपनी के लोअर वॉल्यूम प्रॉडक्ट में से एक है. लेकिन यह बेहद अच्छे लुक और ड्राइविंग मशीन्स वाली कारों में से एक है. Audi ने हाल ही में A5 की पूरी रेंज को अपडेट करने का एलान किया है. अपडेटेड Audi A5 स्पोर्टबैक के इस साल के आखिर में आने का अनुमान है. इसकी कीमत 75-80 लाख रुपये रह सकती है.

590hp पावर, 800Nm का टॉर्क और केवल 3.5 सेकेंड्स में 0-100kmph की स्पीड. ये फिगर्स कभी केवल सुपरकार्स में मिलते थे. लेकिन Audi RS7 Sportback इस मामले में सुपरकार्स को टक्कर देती है. इस कार में माइल्ड हा​इब्रिड के साथ 4.0 लीटर, ट्विन टर्बो वी8 इंजन है. इस कार की अनुमानित कीत 1.5-2 करोड़ रुपये है.

कोरोना के समय में अपनी गाड़ी को कैसे करें साफ, इन बातों का रखें ध्यान

BMW 2 Series Grand Coupe भारत में एक एंट्री लेवल BMW होगी. यह एक 4 डोर सेडान होगी. इसकी कीमत 32 लाख रुपये रह सकती है.

नई BMW 8 Series Grand Coupe, Audi RS7 BMW को टक्कर देगी. इस कार को डीलरशिप्स पर देखा जा चुका है और जल्द ही इसे लॉन्च किए जाने की संभावना है. इस कार की कीमत 1.5 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

आठवीं जनरेशन होंडा सिटी जल्द ही भारत में लॉन्च होगी और इसकी टक्कर Maruti Suzuki Ciaz, Hyundai Verna, Toyota Yaris, Volkswagen Vento और Skoda Rapid से होगी. नई होंडा सिटी बीएस6 कंप्लायंट होगी और इसमें नई डिजाइन व नए फीचर्स होंगे. नई सिटी की कीमत 10.5 से 15.5 लाख रुपये तक रह सकती है.

मर्सिडीज-बेंज भारत में बिल्कुल नई A-Class Limousine पेश करने वाली है. A-Class कंपनी की सबसे छोटी 4 डोर सेडान होगी और 2.0 लीटर पेट्रोल व डीजल इंजन के साथ आएगी. इस Limousine में वर्चुअल असिस्टेंट के साथ मर्सिडीज का नया MBUX इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. इस कार की टक्कर 2 Series Gran Coupe और नई Audi A3 से होगी. Mercedes-Benz A-Class Limousine की कीमत 40 लाख रुपये रह सकती है.

BMW 5 Series और Audi A6 को टक्कर देने के लिए मर्सिडीज-बेंज इंडिया नई व बेहतर E-Class को इस साल के आखिर में पेश कर सकती है. इसकी डिजाइन मौजूदा मॉडल से अलग होगी और इसमें नए इंजन व MBUX इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. नई E-Class फेसलिफ्ट की कीमत 55-65 लाख रुपये रहने की संभावना है.

लॉकडाउन में Hero Motocorp लाई डिजाइन चैलेंज, घर बैठे-बैठे XPulse 200 बाइक जीतने का मौका; करना होगा ये काम

नई Skoda Superb मई 2020 में लॉन्च होने वाली है. इसमें मैट्रिक्स एलईडी हैडलाइट्स, थोड़ा बदला हुआ एक्सटीरियर डिजाइन, रिवाइज्ड एलईडी टेललाइट्स आदि फीचर्स होंगे. का का 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन 215 एचपी पावर और 1.8 लीटर TSI पेट्रोल इंजन 185 बीएचपी पावर जनरेट करेगा. टॉर्क 400 एनएम होगा. नई स्कोडा सुपर्ब की कीमत 25-30 लाख रुपये रह सकती है.

वोल्वो इस साल बिल्कुल नई S60 उतारने वाली है. इसके केवल पेट्रोल इंजन के साथ आने की संभावना है, जिसके तहत 2.0 लीटर इनलाइन, 4 मोटर यूनिट मिलेगी. नई Volvo S60 की कीमत 45-50 लाख रुपये रह सकती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.