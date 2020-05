14 नए मॉडल लाने की तैयारी में Royal Enfield! ये बाइक दे सकती हैं दस्तक

Royal Enfield 14 नए मॉडल्स उतारने की तैयारी में है. MCN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक वेबिनार के दौरान कंपनी में प्रॉडक्ट डेवलपमेंट हेड Simon Warburton ने खुलासा किया कि रॉयल एनफील्ड इस वक्त 14 नए मॉडल्स पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव को पिछले साल कंपनी के प्रॉडक्ट स्ट्रैटेजी हेड मार्क वेल्स ने रखा था. अगर कुछ रिपोर्ट्स और सूत्रों की मानें तो ये बाइक अभी कॉन्सेप्ट हैं और एडवांस्ड प्रॉडक्शन स्टेज में नहीं हैं.

रॉयल एनफील्ड के एमडी सिद्धार्थ लाल का कहना है कि पिछले लगभग 14 सालों से कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है. इससे संकट के समय में मदद मिलती है और इसका अर्थ है कि हमें बिना सोचे समझे या हमारी लंबी अवधि की सफलता को प्रभावित करने वाले तरीके से कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है. अगर कुछ महीनों तक हमारा रेवेन्यु शून्य रहता है, जैसा कि मौजूदा वक्त में संभव है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है. हम गुजारा कर लेंगे.

लॉकडाउन हटने के बाद ये बाइक्स करेंगी भारत में एंट्री, Hero Motocorp से लेकर BMW तक कर रहीं इंतजार

आने वाले रॉयल एनफील्ड मॉडल्स की बात करें तो इनमें बिल्कुल नई 650 Twin शामिल हो सकती है. काफी संभावना है कि यह Indian FTR 1200 के जैसी एक फ्लैट ट्रैकर स्टाइल्ड बाइक होगी. इस बात की भी संभावना है कि कंपनी 650cc Himalayan पर काम कर रही हो. ऐसी भी खबरें आई थीं कि रॉयल एनफील्ड नए 250cc प्लेटफॉर्म और बिल्कुल नए इंजन पर काम कर रही है. लेकिन कंपनी पुष्ट कर चुकी है कि वह अभी 250cc प्लेटफॉर्म पर काम नहीं कर रही है.

2018 EICMA मोटरसाइकिल शो में रॉयल एनफील्ड ने Concept KX 838 को शोकेस किया था, जो कंपनी के बिग बाइक सेगमेंट यानी 650cc से ऊपर की बाइक सेगमेंट में उतरने का जरिया बन सकता है. KX 838 का प्रॉडक्शन मॉडल भी 14 नए मॉडल वाले प्लान का हिस्सा हो सकता है.

Source: MCN

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.