जल्द आने वाली हैं ये 5 हैचबैक कारें, S-Presso CNG से लेकर नई i20 और Jazz तक शामिल

वाहन उद्योग कोविड19 लॉकडाउन की वजह से मुश्किल के दौर से गुजर रहा है. कई कार कंपनियों ने अभी अपनी कार लॉन्चिंग को ब्रेक दे रखा है. मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा आदि कंपनियां लॉकडाउन हटने का इंतजार कर रही हैं. लॉकडाउन हटने के बाद भारतीय वाहन बाजार में एक साथ कई नई कारों की एंट्री हो सकती है. इसमें कुछ हैचबैक कारें भी शामिल हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 आगामी हैचबैक कारों के बारे में…

यह लॉकडाउन हटने के बाद भारत में पहली हैचबैक लॉन्चिंग हो सकती है. S-Presso CNG को Auto Expo 2020 में शोकेस किया गया था. इसमें 1.0 लीटर इंजन रहेगा. पेट्रोल विकल्प में यह इंजन 69hp/90Nm आउटपुट देता है लेकिन सीएनजी मोड में इसका आउटपुट 57hp/78Nm रहेगा. साथ में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स होगा. सीएनजी मॉडल का माइलेज 31.59km/kg रहने का दावा है. कंपनी सीएनजी वर्जन केवल Lxi वेरिएंट में दे सकती है. ऐसा होने पर Lxi सीएनजी वेरिएंट की कीमत मौजूदा Lxi वेरिएंट से 50000 रुपये ज्यादा रह सकती है. अभी S-Presso के Lxi वेरिएंट की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 4 लाख और Lxi (O) वेरिएंट की कीमत 4.15 लाख रुपये है.

कंपनी नई रेडी गो के टीजर जारी कर चुकी है. इसके वेरिएंट्स की डिटेल भी सामने आ चुकी है. हालांकि अभी तक इंजन की डिटेल का खुलासा नहीं हुआ है. अनुमान है कि डैटसन नई रेडी गो में भी मौजूद मॉडल के जैसे ही 800सीसी और 1.0 लीटर इंजन दे सकती है. 1.0 लीटर इंजन के साथ वैकल्पिक तौर पर AMT ट्रासंमिशन भी मिल सकता है. नई डैटसन रेडी गो की कीमत बेस वर्जन के मामले में बीएस4 मॉडल से 6000 रुपये और टॉप मॉडल्स के मामले में 15000 रुपये ज्यादा रह सकती है.

Hyundai Grand i10 Nios डीजल का आ गया BSVI वर्जन, 6.75 लाख रु से शुरू है कीमत

नई 2020 Hyundai i20 सितंबर में आ सकती है. इसमें माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों मिलेंगे. नई Hyundai i20 की कीमत 6 लाख रुपये से शुरू होने की संभावना है.

Honda Jazz का टीजर कंपनी की वेबसाइट पर आ चुका है. यानी यह कार भी जल्द ही लॉन्च की जाएगी. कंपनी बीएस6 डीजल व पेट्रोल इंजन के अलावा कुछ अन्य बदलाव भी जैज में कर सकती है. अनुमान है कि नई होंडा जैज की कीमत लगभग 60000 रुपये तक बढ़ जाएगी.

Datsun Go का बीएस6 वर्जन आ रहा है. इसमें ऑटो डोर लॉक्स और पेडस्ट्रेन प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स एड किए जाएंगे. बीएस6 मॉडल में भी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन होगा. साथ में CVT का भी विकल्प मिलेगा. कार के बीएस6 मॉडल की कीमत बीएस4 मॉडल से थोड़ी ज्यादा

रह सकती है.

Story: Lijo Mathai

