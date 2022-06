Upcoming Cars in June 2022: जून में लॉन्च होंगी Kia EV6 से Maruti Suzuki Brezza तक ये शानदार गाड़ियां, जानिए इनमें क्या है खास

Upcoming Cars in June 2022: भारतीय बाजार में अगले महीने यानी जून में कई शानदार गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं. यहां हमने उन सभी सेडान और एसयूवी कारों की लिस्ट साझा की है, जो अगले महीने लॉन्च होने वाली हैं. अलग-अलग कंपनियां जून 2022 में 6 से अधिक कारों को लॉन्च करने की तैयारी में हैं, जिसमें Kia EV6, Volkswagen Virtus, Hyundai Venue facelift, Lexus LX500d, Mahindra Scorpio-N और Next-gen Maruti Suzuki Brezza जैसी गाड़ियां शामिल हैं. अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस लिस्ट की मदद से अपने लिए बेस्ट और लेटेस्ट कार खरीद सकते हैं. Kia EV6 किया इंडिया (Kia India) भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Kia EV6 को भारत में 2 जून को लॉन्च करने जा रही है. वैश्विक स्तर पर, EV6 चार वेरिएंट्स – लाइट, विंड, जीटी लाइन और जीटी में उपलब्ध है और यह 58kWh या 77.4kWh बैटरी के साथ उपलब्ध है. EV6 का 58 kWh बैटरी-स्पेक मॉडल 170 hp सिंगल-मोटर और RWD लेआउट या 235 hp डुअल-मोटर और AWD लेआउट के साथ हो सकता है. लार्जर 77.4 kWh बैटरी पैक भी दो वेरिएंट के साथ उपलब्ध है- एक 229 hp सिंगल-मोटर RWD के साथ और एक 325 hp डुअल-मोटर AWD ड्राइवट्रेन के साथ. इसके अलावा, डुअल-मोटर सेट-अप और AWD के साथ टॉप-स्पेक GT वर्ज़न 585 hp की पावर और 740 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. किया वैरिएंट के आधार पर सिंगल चार्ज में अधिकतम 500 किमी तक की ड्राइविंग रेंज का दावा करती है. Kia EV6 की कीमत 55 लाख रुपये से 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है. 2022 Mahindra Scorpio-N एसयूवी 27 जून को होगी लॉन्च, नए और मौजूदा मॉडल में हो सकते हैं ये अंतर Volkswagen Virtus मार्च में वैश्विक स्तर पर पर्दा हटने के बाद, Volkswagen Virtus जून के दूसरे सप्ताह में लॉन्च के लिए तैयार है. VW द्वारा Virtus को दो ट्रिम्स – डायनामिक लाइन और परफॉर्मेंस लाइन में पेश करने की उम्मीद है. यह गाड़ी भारतीय बाजार में सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आएगी. इसके भी दो वैरिएंट बाजार में उतारे जाएंगे. एक वैरिएंट 1.0 लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन होगा और दूसरा 1.5 लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन होगा. 1.0 लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाएगा. वहीं, 1.5 लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन दिया जा रहा है. Hyundai Venue facelift जून में नई Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट भी लॉन्च होने जा रही है, जिसमें बिल्कुल नया फ्रंट एंड डिज़ाइन और इंटीरियर पर बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. यह गाड़ी नई Tucson एसयूवी और विदेशों में बिकने वाले Palisade से इंस्पायर्ड है. इंजन की बात करें इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही 1.2 लीटर नेचरली एस्पिपेटेड पेट्रोल इंजन, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि क्रमश: 83 PS, 120PS और 100PS तक की पावर जेनरेट कर सकेगा. इस एसयूवी में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड iMT और 7 स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिलेंगे. Lexus LX500d Lexus जल्द ही भारत में अपनी फ्लैगशिप LX एसयूवी, LX500d पेश करने के लिए तैयार है. इस SUV में 3.3-लीटर ट्विन-टर्बो V6 डीजल इंजन होगा जो 303bhp की पावर पैदा करेगा जबकि यह 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा होगा. Mahindra Scorpio-N महिंद्रा (Mahindra) अपनी नई एसयूवी स्कॉर्पियो के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल स्कॉर्पियो एन (2022 Mahindra Scorpio-N) को 27 जून को पेश करने जा रही है. महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन के लेटेस्ट इमेज से पता चलता है कि इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉगलैम्प्स और C-शेप के एलईडी डीआरएल मिलेंगे. इसके साइड प्रोफाइल में मशीनी-कट मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स, बॉडी लाइन्स पर शार्प कट्स और क्रीज और रूफ रेल्स हैं. हालांकि, इसके रियर प्रोफाइल का खुलासा नहीं किया गया है. हम जानते हैं कि इसमें वर्टिकली स्टैक्ड टेल लैंप्स मिलेंगे. एसयूवी में आगे और पीछे स्किड प्लेट्स दिए गए हैं. नई जनरेशन की महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन में पावरट्रेन विकल्प की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर mStallion टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल मोटर और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलेगा. ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट शामिल होगा. इसमें 4X4 कैपिबिलिटीज भी मिलेंगी. Flipkart व Amazon जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइटों में फर्जी रिव्यू पर सरकार सख्त, ग्राहकों को गुमराह करने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी Next-gen Maruti Suzuki Brezza कार बनाने वाली दिग्गज कंपन मारुति सुजुकी अपनी नई कार Maruti Suzuki Brezza को जून के अंत तक लॉन्च कर सकती है. कंपनी अपनी नई ब्रेज़ा के प्राइस लिस्ट का एलान करेगी. इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में बेहतर एक्सटीरियर के साथ ही इंटीरियर में बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे. इसमें 1.5-लीटर K15C डुअलजेट इंजन होने की उम्मीद है जो कि के 100bhp का जनरेट करता है. इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या नए 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ जोड़ा जाएगा. (Arushi Rawat)

