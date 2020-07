जुलाई में लॉन्च होंगी ये 4 कारें; होंडा, MG और हुंडई करेंगी धमाकेदार पेशकश

कार कंपनियां लगातार नई लॉन्चिंग कर रही हैं. कोविड19 लॉकडाउन के कारण कुछ कारों को पेश करने में देरी हुई है. हालांकि लॉकडाउन में भी कुछ नए मॉडल डिजिटली लॉन्च किए गए या फिर उन्हें सीधा वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया. अब अनलॉक शुरू होने के साथ कार कंपनियों ने अपने अटके हुए मॉडल एग्रेसिवली लाना शुरू किया है. जुलाई माह में 4 कारें मार्केट में आने वाली हैं. ये मॉडल हुंडई, MG मोटर्स और होंडा के हैं.

नई 5वीं जनरेशन होंडा सिटी 15 जुलाई को लॉन्च होने वाली है. ग्राहक होंडा के ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म “होंडा फ्रॉम होम” के माध्यम से 5000 रुपये देकर नई होंडा सिटी को बुक कर सकते हैं. HCIL अधिकृत डीलरशिप नेटवर्क पर इस कार मिड साइज्ड सेडान को 21000 रुपये देकर बुक किया जा सकता है. नई होंडा सिटी भारत की पहली कनेक्‍टेड कार है, जिसमें एलेक्सा रिमोट कैपेबिलिटी मिलेगी. नई होंडा सिटी BS6 कंप्लायंट पेट्रोल और डीजल इंजन मिलेंगे. 1.5 लीटर i-VTEC DOHC पेट्रोल इंजन 121 PS पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. वहीं डीजल इंजन 1.5 लीटर i-DTEC यूनिट होगा और यह 100 PS/200Nm का आउटपुट देगा. पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और नया 7 स्‍पीड सीवीटी होगा. डीजन इंजन 6 स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा. नई होंडा सिटी की कीमत 12 लाख रुपये से शुरू हो सकती है.

Hyundai Tucson फेसलिफ्ट 14 जुलाई को लॉन्च हो रही है. नई Hyundai Tucson में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलेंगे. नई Hyundai Tucson में BS6 इंजन होंगे. इसका 2.0 लीटर डीजल इंटन लगभग 182hp पावर और 400Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. साथ में 6 स्पीड मैनुअल और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा. पेट्रोल इंजन 150hp पावर और 190Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा. नई Tucson की एक्स शोरूम कीमत 18.5 लाख रुपये से शुरू होकर 27 लाख रुपये तक रह सकती है.

हुंडई इनोवेटिव इंटेलीजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस वेन्यू एसयूवी को लॉन्च करने वाली है. अनुमान है कि इसे Hyundai Tucson फेसलिफ्ट के साथ ही पेश किया जा सकता है. Hyundai Venue iMT की कीमत 7.5 लाख रुपये से शुरू हो सकती है.

MG Hector Plus 15 जुलाई को लॉन्च हो सकती है. कंपनी ने इसकी प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है. इसे 50000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक करा सकते हैं. MG Hector Plus की एक्स शोरूम कीमत 17 लाख रुपये से शुरू हो सकती है. इस 6 सीटर गाड़ी में 3 इंजन विकल्प 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड ऑटोमेटिक और 2.0 लीटर रहेंगे. MG हेक्टर प्लस का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 141hp पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. पेट्रोल हाइब्रिड ऑटोमेटिक विकल्प भी समान आउटपुट देगा. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड रूप में और DCT ट्रांसमिशन वैकल्पिक रूप में मिलेगा. 2.0 लीटर डीजल इंजन 171hp पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. इसके साथ केवल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा.

