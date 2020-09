Kia Sonet से लेकर Mercedes-Benz EQC तक, सितंबर में लॉन्च होने वाली हैं ये 4 दमदार कारें

Upcoming Car launches in September: कोविड19 की वजह से लागू लॉकडाउन की वजह से कई कार कंपनियों को अपने प्रॉडक्ट्स की लॉन्चिंग आगे बढ़ानी पड़ी. हालांकि कुछ प्रॉडक्ट लॉकडाउन के दौरान भी अनवील या लॉन्च हुए. अब जब अनलॉक हो चुका है तो परिचालन धीरे-धीरे ट्रैक पर लौट रहा है. कार कंपनियां भी अपनी डिले हो चुके प्रॉडक्ट्स को बाजार में लाने में जुटी हुई हैं. सितंबर माह में कुछ ऐसी गाड़ियां दस्तक देने वाली हैं, जिनका लंबे वक्त से इंतजार था. जिन कंपनियों के प्रॉडक्ट इस माह मार्केट में आने वाले हैं, उनमें किया मोटर्स, टोयोटो, ​स्कोडा और मर्सिडीज बेंज शामिल हैं. आइए जानते हैं कौन सी कारें सितंबर में भारतीय बाजार में धमाल मचाने के लिए रेडी हैं…

इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के कॉन्सेप्ट की पहली झलक ऑटो एक्सपो 2020 में दिखी थी. तभी से Sonet के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. अगस्त में ग्लोबली अनवील हुई किया सोनेट 18 सितंबर को लॉन्च होने जा रही है. इसका मुकाबला Hyundai Venue, Maruti Suzuki Vitara Brezza, Mahindra XUV300, Ford EcoSport और Tata Nexon जैसी कारों से होगा. Kia Sonet में दो पेट्रोल इंजन विकल्प 1.2 लीटर और 1.0 लीटर टर्बो जीडीआई मिलेंगे. डीजल इंजन विकल्प 1.5 लीटर टर्बो होगा. ट्रांसमिशन विकल्पों में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड DCT मिलेगा. साथ में 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी भी मिलेगी.इंटलीजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (IMT), मैनुअल शिफ्ट लीवर के कंट्रोल से क्लचलेस गियर शिफ्टिंग उपलब्ध कराता है. डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, जो कि फर्स्ट इन क्लास फीचर है. किया सोनेट 55 कनेक्टेड फीचर्स से लैस होगी. भारतीय बाजार में इसकी एक्स शोरूम कीमत 7-12 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है.

टोयोटा की अर्बन क्रूजर, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का एक ही नया अवतार है. यह दोनों कंपनियों के बीच एक समझौते के तहत पेश किया जाने वाला दूसरा मॉडल है. इस समझौते के अंतर्गत इससे पहले Toyota Glanza आ चुकी है, जो मारुति की बलेनो का रिबैज्ड वर्जन है. Toyota Urban Cruiser में 1.5 लीटर 4 सिलिंडर पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो 103 hp पावर जनरेट करता है. यह गाड़ी सितंबर मध्य में लॉन्च होगी और इसकी टक्कर Hyundai Venue, Ford Ecosport, Tata Nexon और नई आ रही Kia Sonet से होगी. Toyota Urban Cruiser की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 7.3 लाख से 11.4 लाख रुपये तक रह सकती है.

Mercedes-Benz ने अपने इलेक्ट्रिफाइड ब्रांड EQ को भारत में इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था. Mercedes-Benz EQC ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी. इसमें ड्युअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव ले आउट क साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर रहेंगे. बैटरी पैक की बात करें तो कार में 80kWh लीथयम आयन बैटरी होगी. EQC SUV सिंगल चार्ज में 417kms की दूरी तय करने में सक्षम होगी. Mercedes-Benz EQC के सितंबर आखिर में लॉन्च होने और कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक रहने की संभावना है.

इस कार को सितंबर मध्य में उतारा जा सकता है. Skoda Rapid Automatic की टक्कर Volkswagen Vento, Hyundai Verna, Maruti Suzuki Ciaz, Honda City और Toyota Yaris जैसी कारों से होगी. Skoda Rapid BS6 का 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अभी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. Automatic वर्जन में कार में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा. Skoda Rapid automatic की ARAI सर्टिफाइड फ्यूल इफीशिएंसी 16.24kpl है. Skoda Rapid Automatic की कीमत 9.5 लाख से 13 लाख रुपये तक रह सकती है.

