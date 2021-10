Upcoming Cars in November 2021 : अगले महीने भारत में लॉन्च हो सकती है ये चार शानदार कारें, जानिए इनकी खूबियां

Upcoming Cars in November 2021: भारत दुनिया के सबसे बड़े कार बाजारों में से एक है. देश में हर महीने कई नई कारें लॉन्च होती हैं. त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनियां आने वाले नवंबर महीने में कुछ और कारें लॉन्च करने जा रही हैं. इस स्टोरी में हमने आपको टॉप चार ऐसी कारों के बारे में बताया है जो नवंबर 2021 में भारत में लॉन्च हो सकती है. इस लिस्ट में न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी सेलेरियो (Maruti Suzuki Celerio), टाटा टियागो सीएनजी (Tata Tiago CNG), ऑडी क्यू 5 फेसलिफ्ट (Audi Q5 Facelift) और फेसलिफ़्टेड वोक्सवैगन टिगुआन (facelifted Volkswagen Tiguan) को शामिल किया गया है.

मारुति सुजुकी जल्द ही न्यू जनरेशन सेलेरियो को भारत में लॉन्च करेगी. हम पहले ही इसकी तस्वीरें देख चुके हैं जिससे पता चलता है कि यह काफी बड़ा होगा, साथ ही इसमें आपको कई नए फीचर्स भी मिलेंगे. नई सेलेरियो में पहले जैसा ही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 67 पीएस और 90 एनएम जनरेट करता है. इस बार, इसमें एक पावरफुल 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है जो 82 पीएस और 113 एनएम के लिए अच्छा है. दोनों इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एएमटी से जुड़े होंगे. कंपनी इसका सीएनजी वर्जन भी पेश कर सकती है.

Tata Tiago CNG अगले महीने हो सकती है लॉन्च, कुछ डीलर्स ने शुरू की अनऑफिशियल प्री-बुकिंग, जानिए इसमें क्या होगा खास

टाटा मोटर्स जल्द ही देश में अपनी पहली सीएनजी कार लॉन्च करने की योजना बना रही है. नई टाटा टियागो सीएनजी को बहुत जल्द भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. यह कंपनी की पहली सीएनजी कार होगी. कहा जा रहा है कि इसके लिए चुनिंदा टाटा मोटर्स डीलरशिप पर अनऑफिशियल प्री-बुकिंग भी की जा रही है. वर्तमान में, Tiago BS6 कम्प्लायंट 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आता है. यह मोटर 6000 RPM पर 86 PS की पावर और 3300 RPM पर 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन स्टैंडर्ड के रूप में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और इसमें ऑप्शनल 5-स्पीड एएमटी भी मिलता है. टाटा टियागो का आगामी सीएनजी वर्जन, इस पेट्रोल मोटर के डी-ट्यून वर्जन के साथ आएगा और इंजन को केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स में जोड़ा जाएगा.

वोक्सवैगन इंडिया अगले महीने फेसलिफ़्टेड टिगुआन को देश में लॉन्च करेगी. नई वोक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट में कॉस्मेटिक अपडेट और एक नया पावरट्रेन होगा. इसमें बीएस6 कम्प्लायंट 2.0-लीटर टीएसआई टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा, जिसमें डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होगा. यह मोटर 190 पीएस की अधिकतम पावर और 320 एनएम की पीक टॉर्क का जनरेट करेगी. इंजन 7-स्पीड DSG (डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स) के साथ आएगा और इसमें वोक्सवैगन का 4Motion ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा.

Car Discounts Offer: Hyundai की इन कारों पर त्योहारी सीजन में मिल रही है बंपर छूट, जानिए कितना होगा फायदा

ऑडी अगले महीने भारत में नई ऑडी क्यू5 फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी. इसके लिए बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और कोई भी इसे 2 लाख रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक कर सकता है. नई ऑडी Q5 फेसलिफ्ट, अधिकांश नए जमाने की ऑडी कारों की तरह, भारत में केवल पेट्रोल मॉडल होगी. यह 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होगा जो 245 PS की पावर और 370 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा.

(Article : Shakti Nath Jha)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.