Upcoming Cars in November 2021: इस महीने सेलेरियो से लेकर मर्सिडीज तक आ रही है ये शानदार कारें, जानिए इनकी खूबियां

Upcoming Cars in November 2021: भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए नवंबर का महीना शानदार होने वाला है. कंपनियां इस महीने में अपने ग्राहकों के लिए कई बेहतरीन कारें लॉन्च करने जा रही हैं. इस आर्टिकल में हमने आपको कुछ ऐसी शानदार कारों के बारे में बताया है जो आने वाले दिनों में लॉन्च हो सकती है. इस लिस्ट में आपके लिए बजट कारों से लेकर लग्जरी गाड़ियों को भी शामिल किया गया है. इसमें न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी सेलेरियो (Maruti Suzuki Celerio), टाटा टियागो सीएनजी (Tata Tiago CNG), ऑडी Q5 फेसलिफ्ट (Audi Q5 Facelift) और Porsche की भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार Taycan EV जैसी कारों को शामिल किया गया है.

New Maruti Suzuki Celerio

मारुति सुजुकी जल्द ही न्यू जनरेशन सेलेरियो को भारत में लॉन्च करेगी. यह कार अब देश भर में मारुति की डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई है. हम पहले ही इसकी तस्वीरें देख चुके हैं जिससे पता चलता है कि यह काफी बड़ा होगा, साथ ही इसमें आपको कई नए फीचर्स भी मिलेंगे. नई सेलेरियो में पहले जैसा ही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 67 पीएस और 90 एनएम जनरेट करता है. इस बार, इसमें एक पावरफुल 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है जो 82 पीएस और 113 एनएम के लिए अच्छा है. दोनों इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एएमटी से जुड़े होंगे. कंपनी इसका सीएनजी वर्जन भी पेश कर सकती है.

Tata Tiago CNG

टाटा मोटर्स जल्द ही देश में अपनी पहली सीएनजी कार लॉन्च कर सकती है. यह कंपनी की पहली सीएनजी कार होगी. कहा जा रहा है कि इसके लिए चुनिंदा टाटा मोटर्स डीलरशिप पर अनऑफिशियल प्री-बुकिंग भी की जा रही है. वर्तमान में, Tiago BS6 कम्प्लायंट 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आता है. यह मोटर 6000 RPM पर 86 PS की पावर और 3300 RPM पर 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन स्टैंडर्ड के रूप में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और इसमें ऑप्शनल 5-स्पीड एएमटी भी मिलता है. टाटा टियागो का आगामी सीएनजी वर्जन, इस पेट्रोल मोटर के डी-ट्यून वर्जन के साथ आएगा और इंजन को केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स में जोड़ा जाएगा.

Skoda Slavia

स्कोडा की नई मिड-साइज़ सेडान कार, स्लाविया 18 नवंबर, 2021 को भारत में लॉन्च होने जा रही है. स्कोडा की यह नई सेडान कंपनी की पुरानी सेडान रैपिड को रिप्लेस करेगी. स्लाविया को दो इंजनों के साथ पेश किया जाएगा. पहला 1.0-लीटर टीएसआई होगा जो 115 पीएस और 178 एनएम जनरेट करेगा, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर AT से जुड़ा होगा. इसमें 1.5-लीटर TSI भी मिलेगा जो 150 PS और 250 Nm का टार्क जनरेट करेगा, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड DSG के साथ जोड़ा जाएगा.

Volkswagen Tiguan Facelift

वोक्सवैगन इंडिया इस महीने फेसलिफ़्टेड टिगुआन को देश में लॉन्च कर सकती है. नई वोक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट में कॉस्मेटिक अपडेट और एक नया पावरट्रेन होगा. इसमें बीएस6 कम्प्लायंट 2.0-लीटर टीएसआई टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा, जिसमें डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होगा. यह मोटर 190 पीएस का अधिकतम पावर और 320 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. इंजन 7-स्पीड DSG (डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स) के साथ आएगा और इसमें वोक्सवैगन का 4Motion ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा.

MINI Cooper SE Electric

BMW Group भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. मिनी कूपर एसई इलेक्ट्रिक हैचबैक के इस महीने भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है. इसकी 30 कारें आधिकारिक लॉन्च से पहले ही बिक चुकी है. मिनी कूपर एसई में 32.6kWh लिथियम-आयन बैटरी मिलती है. एक बार चार्ज करने पर यह कार 233 किलोमीटर (WLTP प्रमाणित रेंज) की दूरी तय कर सकती है. इसका इलेक्ट्रिक मोटर 184 PS और 270 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. यह 7.3 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति 150 किमी प्रति घंटे है.

Audi Q5 Facelift

ऑडी इस महीने भारत में नई Q5 फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी. इसके लिए बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और कोई भी इसे 2 लाख रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके बुक कर सकता है. नई ऑडी Q5 फेसलिफ्ट की भारत में केवल पेट्रोल मॉडल होगी. इसमें 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा, जो 245 PS की पावर और 370 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसका इंजन 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा.

Porsche Macan Facelift

Porsche Macan Facelift को भारत में 12 नवंबर, 2021 को लॉन्च किया जाएगा. फेसलिफ़्टेड Porsche Macan में कुछ विज़ुअल अपडेट और नए फ़ीचर्स मिलते हैं. इसमें आपको ज्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा. स्टैंडर्ड Porsche Macan में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर मिलता है, जो 265 PS जनरेट करता है, इसके साथ ही Macan S में पुराने 3.0-लीटर V6 यूनिट के बजाय एक नया 2.9-लीटर V6 इंजन मिलता है. यह मोटर एस ट्रिम में 380 पीएस का पावर जनरेट करता है, वहीं टॉप-स्पेक मैकन जीटीएस 440 पीएस का पावर जनरेट करता है. इंजन 7-स्पीड PDK डुअल-क्लच गियरबॉक्स के साथ आता है.

Mercedes-AMG A45 S

17 नवंबर, 2021 को भारतीय बाजार में नई मर्सिडीज-एएमजी ए45 एस कार लॉन्च होने जा रही है. एएमजी ए45 एस दुनिया का सबसे पावरफुल हैचबैक है. नई मर्सिडीज-एएमजी ए45 एस 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है जो 421 पीएस और 500 एनएम टार्क जनरेट करता है. इंजन 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है और इसमें 4Matic ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलता है.

Porsche Taycan EV

Porsche की भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार Taycan EV 12 नवंबर को लॉन्च होने जा रही है. वैश्विक स्तर पर Porsche Taycan कई कॉन्फ़िगरेशन जैसे 4एस, टर्बो और टर्बो एस में उपलब्ध है. इसमें दो बैटरी पैक मिलते हैं – 4एस ट्रिम में एक लोअर-स्पेक 79.2kWh और टर्बो वेरिएंट में 93.4kWh बैटरी मिलती है. Taycan का इलेक्ट्रिक पावरट्रेन 4S वैरिएंट में 530 PS और 640 Nm व टर्बो वैरिएंट में 670 PS और 850 Nm का टार्क जनरेट करता है. वहीं, टॉप-स्पेक Turbo S वैरिएंट 750 PS और 1050 Nm का टार्क जनरेट करता है. दावा है कि Taycan EV एक बार चार्ज होने के बाद 463 किमी (4S), 450 किमी (टर्बो) और 420 किमी (टर्बो S) की दूरी तय कर सकता है.

(Article: Shakti Nath Jha)

