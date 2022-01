Upcoming Cars: बजट CNG कारों से लेकर Audi Q7 तक जल्द लॉन्च होंगी ये शानदार गाड़ियां, जानें इनकी खूबियां

Upcoming Cars : इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए नए साल का पहला महीना शानदार हो सकता है, क्योंकि इस महीने बचे हुए दिनों में कई बेहतरीन गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं. इस आर्टिकल में, हमने आपके साथ उन सभी कारों की एक लिस्ट साझा की है जो जनवरी 2022 के बचे हुए दिनों भारत में लॉन्च होने जा रही हैं. इस लिस्ट में मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स की कुछ बजट सीएनजी कारों से लेकर Audi Q7 SUV जैसी लग्जरी कारों को शामिल किया गया है. आइए जानते हैं कि इन गाड़ियों में क्या खास है. Maruti Suzuki Celerio CNG मारुति सुजुकी ने हाल ही में न्यू जनरेशन सेलेरियो को भारत में लॉन्च किया है. Celerio में एक नया 1.0-लीटर K10C नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर मिलता है जो 65 hp की पावर और 89 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. अब, कंपनी इसी का एक सीएनजी वैरिएंट लॉन्च करने जा रही है. मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी इस महीने के भीतर भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है. 2022 Skoda Kodiaq Facelift भारत में लॉन्च, 34.99 लाख रुपये है शुरुआती कीमत, जानें इस शानदार कार की खूबियां Tata Tiago CNG, Tigor CNG Tata Motors लंबे समय से Tiago और Tigor के CNG वैरिएंट को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रही है. नई टाटा टियागो सीएनजी और टिगोर सीएनजी को 19 जनवरी, 2022 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. इनकी बुकिंग भारत में चुनिंदा टाटा मोटर्स डीलरशिप पर पहले से ही ओपन है. टाटा टियागो और टिगोर के आगामी सीएनजी वैरिएंट को उनके वर्तमान 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का डी-ट्यून वर्जन मिलने की उम्मीद है, जो 84 एचपी और 113 एनएम जनरेट करता है. इंजन केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा. Toyota Hilux इस महीने Toyota Hilux को भी भारत में लॉन्च किया जाएगा. इसे 23 जनवरी को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. भारत में इसका मुकाबला Isuzu V-Cross से होगा. इस गाड़ी को उसी 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ पेश किया जाएगा जो Fortuner में भी लगा है. यह 201 hp की पावर और 500 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 6-स्पीड एटी के साथ जोड़ा जाएगा और इसमें 4×4 ड्राइवट्रेन मिलेगा. Car Discounts Offer: Renault की हर कार पर नए साल में मिल रही है भारी छूट, लाखों रुपये बचाने का शानदार मौका Audi Q7 Facelift अंत में, इस लिस्ट की आखिरी कार Audi Q7 Facelift है. ऑडी इंडिया इस महीने नई Q7 फेसलिफ्ट को लॉन्च करेगी. नई 2022 ऑडी क्यू7 फेसलिफ्ट को कई नए फीचर्स और एक नए पावरट्रेन व कई कॉस्मेटिक बदलावों के साथ लॉन्च किया जाएगा. यह 3.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड V6 पेट्रोल मोटर द्वारा संचालित होगा जो 340 hp का पावर और 500 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा और इसमें ऑडी का दिग्गज क्वाट्रो ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा. (Article: Shakti Nath Jha)

