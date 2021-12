Upcoming Cars in December 2021: इस महीने Celerio CNG से लेकर BMW iX तक आ रही हैं ये शानदार कारें, जानिए इनकी खूबियां

Upcoming Cars in December 2021: भारत में साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में कई शानदार कारों को लॉन्च किया जा सकता है. इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी शानदार कारों के बारे में बता रहे हैं जो आने वाले दिसंबर 2021 में लॉन्च हो सकती हैं. इस लिस्ट में आपके लिए बजट कारों से लेकर लग्जरी गाड़ियों को भी शामिल किया गया है. इसमें मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) और टाटा मोटर्स (Tata Motors) जैसे कुछ बजट सीएनजी कारों से लेकर BMW iX electric SUV जैसे लग्जरी वाहन शामिल हैं.

मारुति सुजुकी ने पिछले महीने ही न्यू-जेनरेशन सेलेरियो को भारत में लॉन्च किया था, Celerio में एक नया 1.0-लीटर K10C नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर मिलता है, जो 65 hp की पावर और 89 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. अब, कंपनी उसी का एक सीएनजी वर्जन लॉन्च करने की योजना बना रही है. मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी इस महीने भारत में लॉन्च हो सकती है. इसमें वही पेट्रोल मोटर मिलेगी और इसे केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा.

टाटा मोटर्स इस महीने भारत में अपनी पहली सीएनजी कार लॉन्च कर सकती है. नई टाटा टियागो सीएनजी को पहले भी कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है. इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर में टाटा मोटर्स के चुनिंदा डीलरशिप पर इसके लिए अन-ऑफिशियल बुकिंग पहले से ही खुली है. Tiago के अपकमिंग CNG वर्जन को इसके मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का डी-ट्यून वर्जन मिलेगा जो 84 hp और 113 Nm टार्क जनरेट करता है. इसे केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा.

किया भारतीय बाजार में अपना चौथा प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है. इस नई कार को ‘Carens’ (कैरेन्स) नाम दिया गया है. नई Kia Carens 16 दिसंबर, 2021 को भारत में अपना वर्ल्ड प्रीमियर करेगी. किया के अनुसार, Carens नाम “Car + Renaissance” के कॉन्सेप्ट पर आधारित है. इसका मतलब है- कारों के एक नए युग की शुरुआत. किया ने इस नई कार को आधुनिक भारतीय परिवारों के लिए डिजाइन किया है, यानी यह एक फैमिली कार होगी. कंपनी का कहना है कि Kia Carens भारतीय बाजार में एक नए सेगमेंट के तौर पर उभरेगी. इसमें थ्री-रो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है. इसमें भारत की शहरी लाइफ स्टाइल और सड़क की स्थिति के अनुसार पूरी तरह से फिट होने वाले फीचर्स हैं. नई Kia Carens में सेल्टोस की तरह अंडरपिनिंग और मैकेनिकल होगी. हालांकि, इसमें सीटों की तीसरी पंक्ति को समायोजित करने के लिए एक लंबा व्हीलबेस मिलेगा. इसमें सेल्टोस के समान मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाले 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है.

फाक्सवैगन 7 दिसंबर, 2021 को भारत में फेसलिफ़्टेड टिगुआन को लॉन्च करेगी. नई फाक्सवैगन टिगुआन फेसलिफ्ट में नए पावरट्रेन और कुछ अतिरिक्त फीचर्स के साथ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं. इसमें डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन होगा. यह मोटर 187 hp की पावर और 320 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करेगी. इंजन 7-स्पीड DSG (डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स) के साथ आएगा और इसमें फाक्सवैगन का 4Motion ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा.

इस लिस्ट में आखिरी कार इस महीने की सबसे शानदार लॉन्चिंग है. बीएमडब्ल्यू इंडिया 13 दिसंबर, 2021 को अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक कार, BMW Ix लॉन्च करेगी. वैश्विक स्तर पर, बीएमडब्ल्यू आईएक्स को दो वेरिएंट में पेश किया गया है- iX xDrive 40 और iX xDrive 50. iX xDrive 40 वेरिएंट की बात करें तो यह 326 एचपी और 630 एनएम का टार्क जनरेट करता है. वहीं, iX xDrive 50 वेरिएंट 523 hp का पावर और 765 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. iX xDrive 40 सिंगल चार्ज पर 414 किलोमीटर का रेंज देता है, जबकि iX xDrive 50 सिंगल चार्ज पर 611 किलोमीटर का रेंज देता है. लॉन्च होने के बाद, नई बीएमडब्ल्यू आईएक्स इलेक्ट्रिक एसयूवी, Mercedes-Benz EQC, Audi e-tron, Jaguar I-PACE आदि को टक्कर देगी.

